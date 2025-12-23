河濱縣茉莉塔市移動屋火災 2女童喪生

南加 內陸茉莉塔市（Murrieta）一處移動屋近日發生嚴重火災，兩名女孩不幸喪生，其中一名女孩的雙胞胎姊妹與父母在事故中受傷。

據The Press-Enterprise報導，火災於20日凌晨4時45分發生，位於Knight Drive 41000號街區一棟出租移動屋。消防人員趕到時發現移動屋、車棚、三輛汽車、兩座附屬建築，以及一棵大型松樹全都陷入火海。

因移動屋建築結構嚴重受損，消防人員起初嘗試進入屋內搜尋是否仍有受困者，但基於安全考量，被迫改採防禦性滅火策略，直到火勢受控後再進行後續處理。全部滅火行動歷時約45分鐘。

消防單位表示，火災發生時屋內共有五人。雖然罹難者年齡尚未由官方正式公布，但家屬確認，死者為女主人史黛西（Stacey Hales）的兩個女兒：12歲的艾瑪（Emma）與11歲的艾比（Abby）。12歲艾瑪的雙胞胎姊妹艾希莉（Ashley）則在火災中倖存，目前由叔叔照顧。

死者家族成員潔西卡（Jessica Hales）表示，女主人史黛西（Stacey Hales）當時租住在發生火災的移動屋內。悲劇也促使家族友人發起GoFundMe募款活動，截至21日晚間8點45分，已募集超過3萬5000美元，主要用於支付喪葬費用及支援倖存家屬。

潔西卡指出，截至21日夜間，史黛西及女童父親基南（Adam Keenan）均已出院。她透露，史黛西在火災後一度失去視力，但隨著治療與恢復，視力正逐步回復。

潔西卡也在社群媒體 上提到，史黛西三年前曾在一次車禍中失去長子布雷登（Braden R. Hales），如今又痛失兩名女兒，打擊極為沉重。

除喪葬費用外，募款活動也希望協助這對父母與倖存的12歲女兒度過難關。潔西卡表示，外界對孩子的捐助相當踴躍，但父母本身仍急需更多支援。她坦言，史黛西原本就生活拮据，這場火災更是徹底改變她的人生。

此外，當局證實火災中也有多隻寵物 死亡。目前，消防局正與警方合作，繼續調查火災起因及確切起火點。