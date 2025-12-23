羅省中華會館改選 正副主席聶澤英、朱栢田連任

我的頻道

記者劉子為／洛杉磯報導
中華會館四首長順利誕生，攜手合作邁向新里程。右起：朱栢田、聶澤英、鍾佩珍、張麗卿、梁國輝。（中華會館提供）
依照慣例，羅省中華會館每年12月改選翌年四首長及轄下三會正副會長。今年因正副主席僅有一組候選人，原主席聶澤英、副主席朱栢田在無競爭情況下順利連任；監事長與副監事長則進行投票改選。相關就職典禮訂於2026年元旦下午4時，在中華會館大禮堂舉行。

中華會館四首長選舉登記於12月10日截止，並於15日進行正副主席連任程序。因無其他候選人，由出席理事提出連任動議及附議，經鼓掌通過，聶澤英與朱栢田順利續任。

16日進行監事長及副監事長選舉前，候選人支持者齊聚中華會館大禮堂，會場氣氛一度緊張。投票前，監事長候選人伍尚齊臨時宣布，因應龍岡公所元老張永中請託，決定全力支持張麗卿連任，並退出競選；隨後全體監事鼓掌通過張麗卿續任監事長。

副監事長選舉，則由梁國輝與趙善儀角逐。69位監事以一人一票方式投票，開票過程膠著，最終結果為梁國輝36票、趙善儀32票，另有廢票1張，由梁國輝當選新一屆副監事長。兩位候選人於結果揭曉後互相握手致意，趙善儀續任監事會內閣核數一職。

選舉結束後，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長江月琇代表處長紀欽耀，以及洛僑中心主任鍾佩珍等人到場向新任四首長致賀，並肯定中華會館理監事長期為僑社服務的付出。

