中國國民黨美西南支部 慶祝131周年黨慶

中國國民黨美西南支部舉行創黨131周年慶典。在 60年晉齡黨員林德政將軍（右二）的見證下，謝宗煌（右一）接棒聞淑貞（右三），成為第六屆主任委員。（記者王若然／攝影）

中國國民黨 美西南支部21日在艾爾蒙地市舉辦中國國民黨創黨131周年慶典，眾多當地常委、黨員到場慶祝。慶典上表彰數位晉齡黨員，並進行主任委員交接儀式，由謝宗煌接棒聞淑貞，成為第六屆主任委員。

中國國民黨美西南支部主任委員聞淑貞在會上表示，「我們在此齊聚一堂，不只是為了慶祝黨慶，更是一次凝聚力量、重新出發的重要集結。」她說，「透過黨慶集會，加強彼此的認同感與使命感，促進世代的承傳與交流。」

國民黨多個分部常委合影。（記者王若然／攝影）

當天多位常委和黨員到場。包括：學人分部常委謝傳佐、亞凱迪亞分部常委楊震南、蒙特利公園市 分部常委徐飛、聖蓋博分部常委江盛徳、羅蘭分部常委林永森、洛南分部常委吳國伍等。各分部常委分別宣布並表彰晉齡黨員。「晉齡黨員」是指在政黨中服務時間長久的資深黨員，在國民黨政黨活動中，會表揚入黨滿一定年限（如60年、50年、40年、30年）的黨員，以感謝他們對黨的忠誠與貢獻，強調黨的歷史傳承和團結力量。

大會上60年晉齡委員林德政將軍發表特別演說表示，從黨內小組長開始一路晉升，他擔任過國民黨幾乎所有職位頭銜。他說，「國民黨三次在野，最大原因是我們不團結以及革命精神沒有了。」他表示，這次鄭麗文當選國民黨主席，行事風格「讓我們感覺革命精神又回來了」；希望在她的領導下，在2026年九合一大選與2028年總統大選打贏漂亮的仗，能「重新執政，重見藍天」。

黨員大合唱，氣氛熱烈。（記者王若然／攝影）

謝宗煌感謝眾多參加黨慶的黨員。他從出席的黨員身上看到國民黨丟失已久的團結。他說，過去的風風雨雨要翻頁，面向未來，必須打贏2026、2028選戰；並表示國民黨要克服缺少年輕力量的弱點，在2028年把政權拿回來。