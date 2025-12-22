鄰居闖火海救人 洛縣華人區民宅大火釀1死3傷

地圖顯示，致命火災發生地是一個安靜的居民區。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣華人 區阿罕布拉 市一幢民宅前後屋日前發生致命火災，導致一死三傷，房屋被大火燒毀。事發時，多名鄰居們伸出援手，冒著生命危險救人，甚至有人衝進火海尋找傷者。

這起致命火災發生在19日晚上11時左右，地點位於阿市South Curtis Avenue 1800號街區一幢居民房。該地位於Atlantic Boulevard以西幾個街區，10號公路以北。谷歌地圖顯示，此處是一個安靜的居民住宅區。

根據ABC等多家媒體、阿市政府新聞稿，這是一幢擁有前後屋的民宅。當局稱，火災發生時，屋內住著四名成年人，兩人在前屋，兩人在後屋。消防員救出燒傷者並送往醫院搶救，其中一人不幸遇難，另外三人還在治療中，傷勢程度不一。

火災現場視頻顯示，熊熊大火吞噬民宅，濃煙和火焰從屋內冒出。救援人員趕到現場後立即展開行動，房屋前窗被打破，消防員和鄰居試圖進屋營救，但火焰越來越大。鄰居們表示，這場救援行動就像與時間賽跑。當時兩名被燒傷者住在後屋，被困人員則在前屋，前屋一名居民據悉當場死亡。

一段手機視頻顯示，救援人員和鄰居們砸破窗戶和墻壁，試圖找到火災中的被困者。但大火濃煙之下，人們幾乎看不清室內有哪些人。一位不願具名的鄰居在這裡居住已有26年，稱從未見過如此大火，他幫助消防員破門而入，一起參與救援。對於傷亡者，鄰居非常難過，「我感覺糟透了，他們就像我的家人一樣。」

現場多位鄰居挺身而出，冒著生命危險救人。其中一人跑向火場時，看到其他鄰居已經拿著水管，這位鄰居指出，他們平時鄰里關係密切。大火發生時，只想把人盡快從火海中救出，但火勢蔓延迅速，混亂場面讓人不知所措。

消防官員表示，目前仍在調查起火原因。遇難者家屬指出，家人已在這棟房子住了將近30年。