南加內陸男涉家暴縱火燒屋 4寵物亡

聖伯納汀諾訊
內陸男涉嫌家暴縱火導致4寵物死亡被捕。圖為示意圖，非案發房屋。（取自Redlands Fire Dept.）
南加內陸雷德蘭（Redlands）一男子，近日涉嫌縱火被警方逮捕。警方指出，男子涉嫌毆打女友，並縱火焚燒兩人居住的住宅，導致屋內多隻寵物死亡。

據The Press-Enterprise報導，火警19日晚8時發生在Occidental Drive 800號。根據雷德蘭警局與消防局提供資訊，消防人員到場時，發現這棟住宅的火勢猛烈。

調查人員指出，嫌犯史都華（Ryan Winston Stewart）在縱火前攻擊受害人，隨後在客廳點火。受害者在消防員抵達前，已成功逃出屋外，消防員也未在救火時受傷。

不過，當局表示，消防員在屋內發現3隻貓與1隻狗因火災死亡。

消防員約在15分鐘內控制火勢，隨後在現場停留約兩小時，進行後續清理與善後作業。

警方表示，嫌犯史都華在縱火後沿巷道逃離，但隨後遭警員逮捕。他涉嫌家庭暴力、縱火及虐待動物被捕，並被關押在聖伯納汀諾中央監獄（Central Jail in San Bernardino），保釋金為8萬美元。

警方呼籲，任何掌握本案相關資訊的民眾，請與雷德蘭警局聯繫。非緊急案件亦可透過警局的CopLogic線上通報系統，或使用雷德蘭市311行動應用程式通報。

寵物 南加

