致敬消防員變調 玫瑰花車設計影射滅火缺水聯想 感受不佳

一輛原本為致敬消防員的花車， 卻被認為有不當影射而引發爭議。圖為花車設計圖稿。（西拉瑪德瑞花車協會官網）

福斯電視台FOX 11報導，距離2026年元旦玫瑰花車遊行（Rose Parade）僅剩不到10天，由洛杉磯 縣西拉瑪德瑞花車協會（Sierra Madre Rose Float Association）製作的花車，原本為致敬消防員，卻引發影射2025年1月大火時缺水的爭議。

這輛花車呈現三名消防員，圍在一大疊鬆餅旁，用消防水管往上淋糖漿，其中一名消防員還開玩笑說，需更多糖漿。部分艾塔迪那（Altadena）居民對此花車「感受不佳」。他們表示，花車上消防員「想要更多糖漿」的畫面，與現實中消防員在2025年1月致命野火期間缺水困境，讓他們有不安聯想。

艾塔迪那當地組織，「美麗的艾塔迪那」（Beautiful Altadena）成員畢爾（Shawna Dawson Beer）說︰「這真的很不合時宜，令人受傷，也相當輕忽問題。」另一位居民吉爾（Greg Gill）則表示，這樣真的很不好，或許應該修改，至少也要出面說明。

網友反應更為激烈，不少人留言︰「這太糟糕了，極度不尊重，完全不合適。」有人質疑︰「用火災為主題？還用『糖漿耗盡』？這真的太瞎了。」

畢爾說︰「不只是我們社區（火災）當時的消防應變能力備受質疑，更重要的是，在1月的大火中，大多數消防栓裡面根本沒水。今年用任何『液體用完』的寓意呈現，多少顯得不合時宜。」

對此西拉瑪德瑞花車協會表示，他們從沒有冒犯任何人的意思，並強調花車的設計是為了向消防人員致敬、讚揚團隊合作精神，並非影射火災事件。然而，對畢爾這樣在野火中失去家園的艾塔迪那居民來說，該協會有一整年時間作出適當調整，卻沒有那麼做。