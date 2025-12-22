庫卡蒙加牧場市計畫擴大興建高密度住宅 居民不滿

圖為庫卡蒙加牧場市鳥瞰圖。（取自庫卡蒙加牧場市府官網）

南加 內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）為解決居民數量日益增多、住房需求迫切，正考慮在北部艾提萬德岡（Etiwanda Heights）社區擴大興建高密度住宅項目。但該案引發當地居民對當地交通與市府透明度的擔憂。

據Daily Bulletin報導，部分居民質疑，高密度住宅計畫變更太晚、資訊不透明。居民李特爾（Chris Little）說：「我們不反對興建住房，問題是這些高密度單位是在最後一刻才被加入內容。」他與鄰居們希望高密度開發能靠近高速公路，提高交通便捷性並減少社區壓力。

部分居民還透過社媒及線上請願行動表達不滿。反對修訂案的請願書至今已收集超過734份簽名，請願者指出：「在沒有透明說明與社區參與的情況下重新提出該議題，破壞了信任，也威脅到社區的交通安全、基礎設施穩定性與開放空間。」

市府發言人卡馬喬-柯蒂斯（Jennifer Camacho-Curtis）表示，修訂案旨在使當地住宅密度符合州法及2021年新版一般計畫。若獲批准，修訂案將增加9種新住宅建築型態；擴大部分現有建築型態；明確最高密度為每英畝8單位；引入部分多戶型住宅，但仍禁止興建大型公寓大樓。

市府強調，修訂案不會提高艾提萬德岡社區計畫本來允許的最多3000戶住宅總量。