寶馬山蓄水池維修 居民擔憂

寶馬山野火周年前夕，聖伊內斯蓄水池（Santa Ynez Reservoir）將再度排空維修。圖為聖伊內斯蓄水池。(路透)

ABC 7電視台報導，洛杉磯 市寶馬山（Pacific Palisades）地區的重要消防水源：聖伊內斯蓄水池（Santa Ynez Reservoir），繼去年因維修錯過寶馬山野火撲救，如今再度因浮動蓋布（floating cover）破損，須全面排空修復，引發爭議。工程期間雖有備用水源，但正值野火將至，社區居民憂心歷史重演。

去年寶馬山野火延燒期間，聖伊內斯蓄水池因整修工程無法啟用，廣受外界批評。該水池容量1億1700萬加侖，是寶馬山地區消防救援的關鍵水源。事後有報告指出，當時即使水滿，仍無法提供充足的水源因應該火災；對市府備災能力的不滿情緒，在社區中持續發酵。

洛杉磯市水電局（LADWP）近日表示，蓄水池目前雖已重新啟用，但檢查發現浮動蓋布多處破損，為避免突發狀況影響供水，必須主動更換，工程將耗時約九個月。

當地居民弗莉克（Sandy Flick）說︰「我們不知道接下來一周或一個月會發生什麼，天氣難測，居民非常憂心」。

洛杉磯市議員帕克（Traci Park）表示，他和寶馬山地區的居民一樣，對此感到非常不滿。這些蓋布根本經不起長期使用，真正的解方，應是改建混凝土蓋，但這還要等好幾年。

LADWP強調，這次工程不會讓社區失去消防水支援，市府已預備以一條約6哩長的高壓水管，從托潘加（Topanga）地區的儲水槽供水，作為備援措施。該局也強調將與洛杉磯市消防局（LAFD）合作，確保整體消防水系統不中斷。

部分居民對於此時再度排空蓄水池仍感不安。居民馬奎斯（Maryam Marques）說：「現在就快進入野火季節，聖塔安那焚風（Santa Ana Winds）隨時可能吹起來。社區需要的是穩定消防水源，不是延宕與臨時方案。」