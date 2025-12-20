華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

五花肉2.99美元一磅，陳列的五花肉很快售罄，工作人員從冷櫃補貨。（記者張宏╱攝影）

艾爾蒙地 有華人超市 ，目前推出特價商品，包括兩磅僅售1美元的茄子、每磅1.99美元的夾心肉，以及4.49美元一盒的秋潤梨，吸引大批民眾前往搶購。有華人甚至一次買入30磅五花肉，表示新年節慶季前，正好可做成臘肉。

隨著年終假日臨近，居家宴客與親友聚會頻繁，不少家庭感受到超市採購帶來的經濟壓力。對人口較多、無肉不歡的家庭而言，肉類支出更是一筆不小開銷。若在家招待親朋好友，十餘人的一餐，往往要花費數百美元。在生活成本高漲背景下，精打細算已成為人們的必修課。

在艾爾蒙地Peck路4840號的正大超市，兩磅僅售1美元的茄子吸引目光；外面要七、八美元的番荔枝，這裡只要4.99美元。在肉類區，更是聚集大量消費者；夾心肉每磅1.99美元，五花肉2.99美元一磅。陳列的五花肉很快售罄，工作人員不斷從冷櫃補貨。華人馮女士一口氣買30磅五花肉，整齊排列在購物車中。她表示，周邊其他超市五花肉至少要3.99美元，這裡便宜一美元，買30磅就省30美元。她計劃將這些五花肉做成臘肉，既能長期保存，又正好在明年2月農曆新年時享用，還可以送人，可謂一舉多得。

現場另一名華人女顧客，也將購物車裝滿豬肉和雞肉。她說，現在不僅外出吃飯價格上漲，超市的肉和菜，也在漲價，尤其是羊肉和牛肉。他們家為控制成本，基本只吃豬肉和雞肉，但家裡有五口人，每個人都愛吃肉，因此遇到肉品打折，她都會盡量囤積。尤其現在臨近聖誕節 和新年，還要請朋友來家裡吃飯，更需要囤一些肉。像這一大包雞腿才六美元左右，夾心肉才1.99美元，她買了十磅左右，一半用來做絞肉餡，一半用來炒菜，至少一段時間不用再補貨，且比外面就餐便宜很多。