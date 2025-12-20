台灣二代移民黃睿 參選洛杉磯市長

黃睿2020年在反亞太裔仇恨活動發言。（黃睿競選團隊提供）

80後台灣移民後代黃睿（Rae Huang）宣布競選洛杉磯 市長。她是一位牧師、是加州住房項目主管。黃睿致力解決洛杉磯市的生活可負擔問題，讓這一代人有更多發展機會。她對於洛杉磯華埠 發展以及對亞裔仇恨等問題，也有獨特見解。

想給後代更好的機會

在洛杉磯生活近12年的黃睿表示，促使她競選洛杉磯市長的原因，是該市對於很多人來說，生活成本太高。她說，父母努力工作，給了她很好的發展機會。但這一場景，不再適用於她和她孩子身上。「無論我多麼努力，仍給不了我的小孩，在我那個年代可以獲得的機會。」

黃睿是「現在加州住房」（Housing Now California）的副主任，該聯盟由150多個組織組成，致力對抗租戶被迫遷離。她同時是美國民主社會主義者（Democratic Socialists of America）洛杉磯分會成員。

輾轉多地紮根洛杉磯

黃睿是在美國康乃狄克州（Connecticut）出生長大的台灣第二代移民。黃睿說，告知父母要競選洛杉磯市長一職後，「他們為我感到驕傲。」

黃睿大學畢業後，先後在波士頓、舊金山、澳大利亞等地工作，工作領域包括幫助人口販賣受害者、醫療、牧師、非營利組織等。工作幾年後，到北卡的杜克大學攻讀第二個碩士學位，專業是「移民宗教社區社會學」。後來，黃睿丈夫在南加州大學 任職，一家人搬到洛杉磯定居。夫妻倆育有兩個小孩。

重視長期住房穩定性

談起洛杉磯市被廣為關注的遊民問題，黃睿認為，保證住房的穩定性很重要。她說，若一個人因付不起房租頻繁搬家，這意味他生活的圈子也要被迫改變，這很容易讓人淪為無家可歸者；其次，她強調為無家可歸者提供長期住房的重要性。黃睿評價目前洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）的「Inside Safe」措施昂貴且沒有下文。該措施只是短暫將遊民安置在酒店，市長並沒有提出任何跟進的長期住房計畫。

對近幾年洛杉磯華埠原本的商販流失，取而代之的是高租金公寓的「仕紳化（gentrification）」現象。黃睿說，這「很糟糕。」華埠當地文化的流失，會讓洛杉磯市失去韌性，失去原有的多元化和歷史。針對華埠很多租戶不堪房東漲租，她說正在與同仁商討推出一個政策，即租戶若打算購買曾租住的房子，有優先權。這樣可以保證民眾不流離失所，也可防止大資本進駐。

致力種族正義減少歧視

即便從小在美國長大，黃睿稱她有過不少被歧視經歷。也正因如此，種族正義一直是她工作與職涯的重點。「若我當選市長，我將確保推動的各項計畫能觸及大洛杉磯地區的每一位居民，並回應城市中不同社群所面臨的具體需求。」

黃睿提出的其他競選理念，還包括讓住房更可負擔，為城市居民建設快速便利、免費的公交系統，以及提高城市安全，為市民創造經濟發展機會等。