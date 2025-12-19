南加男二度遭竊 贓物藏AirTag追賊 警因為這原因無法搜查

屋主表示，僅管被偷的包內放有追蹤裝置Apple AirTag，但因為定位在一棟公寓樓，警方的行動被限制。（路透）

一名居住在洛杉磯 市拉奇蒙（Larchmont）地區的屋主表示，他的住家今年內第二度遭竊。監視器畫面顯示，多名蒙面嫌犯翻越圍牆後破壞玻璃門闖入，趁屋主外出參加節慶聚會時洗劫其住宅。

根據洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，該屋主不願具名。其提供的監控畫面顯示，三嫌犯13日晚間先在屋外徘徊觀察，隨後闖入屋內翻找財物。

屋主受訪時表示，返家後發現後院的法式玻璃門被破壞，才意識到「事情又發生了」，讓他十分震驚與疲憊。這起案件是該住宅在不到一年內發生的第二起竊案。今年1月，屋主曾指出，當時的嫌犯手法更為專業，不僅干擾家中無線網路（Wi-Fi），還幾乎將屋內所有貴重物品洗劫一空。

相較之下，這次可被偷走的財物已不多，但嫌犯卻意外留下線索。屋主表示，他發現原本放在公事包內的筆電與平板電腦被丟在床上，才意識到嫌犯可能已拿走公事包。隨後他想到包內放有追蹤裝置Apple AirTag，便立即透過手機定位，發現裝置仍在運作，位置距住家僅約2個街區。

由於先前已報案，屋主再度聯繫洛杉磯市警局（LAPD），希望警方能協助追查失竊物品。不過警方告知，AirTag顯示的位置位一棟公寓大樓內，行動上有所限制。

屋主轉述警方說法指出，若定位顯示嫌疑人在道路、移動中，或是在獨棟住宅，較容易確認目標並採取行動；但若是在公寓大樓內，因無法鎖定特定住戶，警方無法在不侵犯其他住戶權利的情況下逐戶搜索。

洛市警局說明，AirTag等追蹤裝置只能提供大致位置，通常無法精準指出是哪一個單位。除非訊號指向單一地址，例如獨棟住宅，否則難以構成明確的搜索依據。