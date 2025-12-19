張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會

美國富蘭克林基金會14日在亞凱迪亞舉辦年會暨慈善晚宴，約250多人出席。圖為部分與會者合影。 （主辦方提供）

美國富蘭克林基金會14日在亞凱迪亞 舉辦年會暨慈善晚宴，聯邦眾議員趙美心、僑領張素久及南加州 各界愛心人士共250多人出席。活動特別向90多歲的張素久致敬，並拍賣 她捐贈給基金會的珍貴藏品。這場富有紀念意義的拍賣，創下富蘭克林基金會歷年年會拍賣金額新高。

基金會會長赫景秀表示，基金會成立17年來，在關懷自閉症族群的過程中，雖歷經挑戰與挫折，但一路獲得眾多愛心人士支持，使其影響力不僅遍及南加，也擴展至全美，並延伸到中國大陸與台灣等地。

基金會董事中山葵表示，2025年是基金會發展的重要一年，舉辦十多項大型活動。此外，基金會亦與來自中國大陸及台灣的自閉症與相關慈善組織建立合作關係。

基金會創辦人屈建平對張素久的慷慨捐贈表示感謝。屈建平指出，過去15年來，張素久一直擔任基金會首席顧問，幾乎從未缺席任何重要活動。此次她捐出名人字畫、高仿瓷器、家具禮品、紀念徽章等20多件藏品，基金會將把拍賣所得全數用於拍攝紀錄片及籌建成人自閉症關懷機構。