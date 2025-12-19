我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

張素久捐藏品慈善拍賣 挺富蘭克林基金會

記者張宏/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國富蘭克林基金會14日在亞凱迪亞舉辦年會暨慈善晚宴，約250多人出席。圖為部分與會者合影。 （主辦方提供）
美國富蘭克林基金會14日在亞凱迪亞舉辦年會暨慈善晚宴，約250多人出席。圖為部分與會者合影。 （主辦方提供）

美國富蘭克林基金會14日在亞凱迪亞舉辦年會暨慈善晚宴，聯邦眾議員趙美心、僑領張素久及南加州各界愛心人士共250多人出席。活動特別向90多歲的張素久致敬，並拍賣她捐贈給基金會的珍貴藏品。這場富有紀念意義的拍賣，創下富蘭克林基金會歷年年會拍賣金額新高。

基金會會長赫景秀表示，基金會成立17年來，在關懷自閉症族群的過程中，雖歷經挑戰與挫折，但一路獲得眾多愛心人士支持，使其影響力不僅遍及南加，也擴展至全美，並延伸到中國大陸與台灣等地。

基金會董事中山葵表示，2025年是基金會發展的重要一年，舉辦十多項大型活動。此外，基金會亦與來自中國大陸及台灣的自閉症與相關慈善組織建立合作關係。

基金會創辦人屈建平對張素久的慷慨捐贈表示感謝。屈建平指出，過去15年來，張素久一直擔任基金會首席顧問，幾乎從未缺席任何重要活動。此次她捐出名人字畫、高仿瓷器、家具禮品、紀念徽章等20多件藏品，基金會將把拍賣所得全數用於拍攝紀錄片及籌建成人自閉症關懷機構。

本屆年會獲得美華聯、巾幗會、加州優腦中心、愛心人士李麗婷、亞凱迪亞華人協會、橙縣華人協會等企業與個人的熱情支持；聖蓋博市議員吳程遠及核桃市副市長伍立倫亦到場共襄盛舉。

現場拍得最高價的「駿馬圖」，成交價為2000美元。（主辦方提供）
現場拍得最高價的「駿馬圖」，成交價為2000美元。（主辦方提供）
美國富蘭克林基金會17年來得到各界支持。圖為與會者在活動現場合影。（主辦方提供）
美國富蘭克林基金會17年來得到各界支持。圖為與會者在活動現場合影。（主辦方提供）
（左起）理事Cindy楊、董事中山葵、聖蓋博市議員吳程遠、基金會會長赫景秀在活動...
（左起）理事Cindy楊、董事中山葵、聖蓋博市議員吳程遠、基金會會長赫景秀在活動現場合影。（記者張宏／攝影）
亞市愛心人士李麗婷（右四）帶朋友來支持活動。（記者張宏／攝影）
亞市愛心人士李麗婷（右四）帶朋友來支持活動。（記者張宏／攝影）
基金會會長赫景秀（左三）、董事中山葵（右三）和義工及家長合影。（記者張宏／攝影）
基金會會長赫景秀（左三）、董事中山葵（右三）和義工及家長合影。（記者張宏／攝影）

拍賣 亞凱迪亞 加州

上一則

2男持鉅款入店 盜走20萬珠寶

下一則

LAX新版國際航廈 洛杉磯元素濃厚

延伸閱讀

華人企業太子行全體員工 金援香港大埔火災 

華人企業太子行全體員工 金援香港大埔火災 
拜登紀念圖書館募款 2024年沒半毛捐款 民主黨金主反應冷

拜登紀念圖書館募款 2024年沒半毛捐款 民主黨金主反應冷
2025國泰銀行基金會獎學金 20人獲獎

2025國泰銀行基金會獎學金 20人獲獎
法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓
國泰銀行基金會宣佈2025年獎學金得主 社區明日之星

國泰銀行基金會宣佈2025年獎學金得主 社區明日之星
「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

「我的夢」基金會成立 凝聚僑社力量

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥