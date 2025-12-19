警察變身聖誕老公公 陪弱勢童商場挑禮物

活動現場工業市警局出動數十名警察，一對一陪同孩子們進入賣場購物。（記者張宏／攝影）

和警察一起在好市多 買聖誕禮物，是什麼樣的體驗？洛縣警局工業市 分局的警察，18日在工業市好市多變身聖誕老公公，陪哈岡學區30名學童選購聖誕禮物。這項活動由洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）主辦，名為「Shop with a Sheriff（與警察一起購物）」寒冬送暖，聯合華興保險 等社區企業共同參與。

工業市警局局長Glenn Emery表示，該活動為社區有需要的學童送上節日玩具與生活用品，讓孩子們在萬物齊漲、經濟壓力沉重的情況下，依然能感受到溫暖與關懷。本次共有30名學生參與，每人獲得200美元禮品卡，可自由選購喜愛的聖誕禮物。學生名單由學區及合作學校事前篩選，優先協助低收入、單親、新移民及其他弱勢家庭子女。

活動現場，工業市警局出動數十警察，一對一陪同孩子們進入賣場購物。看著荷槍實彈的警察推著購物車，身旁站著年幼孩童，畫面格外溫馨有趣。平日執勤嚴肅的警察，在面對孩子時展現柔情一面，耐心陪同他們挑選聖誕禮物，有的甚至幫忙孩子試穿衣服，宛如家長般細心照料。

30名孩童中，有兩人是華人姐弟。姐姐Aiden今年7歲，一家人於今年初從中國廣州移民來美，母親目前在餐廳工作。Aiden的購物車裡放著幾樣玩偶和樂高積木，她表示不想一次把購物卡用完，下次還想再買一些食物。

其中最感人的，是一名西裔小女孩。她的購物車裝得滿滿的，但真正買給自己的，只有兩樣巧克力。她當場將心愛的巧克力分送給陪同的警察與其他小朋友，以表達感謝。她購買的尿不濕是給弟弟妹妹的，鮮花是送給姐姐的，其他物品也多半是為家人準備。她說，家裡人多，很高興能獲得這張200美元的購物卡，讓她可以為家人準備最好的聖誕禮物。

工業市好市多分店經理Andrea Friscia表示，很高興能參與如此有意義的社區活動。好市多不僅為孩子們準備披薩作為午餐，還為每位孩童贈送一份裝滿糖果的禮物，祝福大家度過一個愉快又甜蜜的聖誕節。

拉朋地市長Charlie Klinakis與哈岡聯合學區（HLPUSD）教委郭志（Gino Kwok）等也出席活動。Charlie Klinakis個人捐贈500美元，他表示，希望未來能再舉辦一次類似活動，為更多有需要的孩子送上最實際的聖誕祝福。