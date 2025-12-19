警察變身聖誕老公公 陪弱勢童商場挑禮物

我的頻道

記者張宏/工業市報導
活動現場工業市警局出動數十名警察，一對一陪同孩子們進入賣場購物。（記者張宏／攝影）
和警察一起在好市多買聖誕禮物，是什麼樣的體驗？洛縣警局工業市分局的警察，18日在工業市好市多變身聖誕老公公，陪哈岡學區30名學童選購聖誕禮物。這項活動由洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）主辦，名為「Shop with a Sheriff（與警察一起購物）」寒冬送暖，聯合華興保險等社區企業共同參與。

（記者張宏／攝影）

工業市警局局長Glenn Emery表示，該活動為社區有需要的學童送上節日玩具與生活用品，讓孩子們在萬物齊漲、經濟壓力沉重的情況下，依然能感受到溫暖與關懷。本次共有30名學生參與，每人獲得200美元禮品卡，可自由選購喜愛的聖誕禮物。學生名單由學區及合作學校事前篩選，優先協助低收入、單親、新移民及其他弱勢家庭子女。

活動現場，工業市警局出動數十警察，一對一陪同孩子們進入賣場購物。看著荷槍實彈的警察推著購物車，身旁站著年幼孩童，畫面格外溫馨有趣。平日執勤嚴肅的警察，在面對孩子時展現柔情一面，耐心陪同他們挑選聖誕禮物，有的甚至幫忙孩子試穿衣服，宛如家長般細心照料。

30名孩童中，有兩人是華人姐弟。姐姐Aiden今年7歲，一家人於今年初從中國廣州移民來美，母親目前在餐廳工作。Aiden的購物車裡放著幾樣玩偶和樂高積木，她表示不想一次把購物卡用完，下次還想再買一些食物。

其中最感人的，是一名西裔小女孩。她的購物車裝得滿滿的，但真正買給自己的，只有兩樣巧克力。她當場將心愛的巧克力分送給陪同的警察與其他小朋友，以表達感謝。她購買的尿不濕是給弟弟妹妹的，鮮花是送給姐姐的，其他物品也多半是為家人準備。她說，家裡人多，很高興能獲得這張200美元的購物卡，讓她可以為家人準備最好的聖誕禮物。

工業市好市多分店經理Andrea Friscia表示，很高興能參與如此有意義的社區活動。好市多不僅為孩子們準備披薩作為午餐，還為每位孩童贈送一份裝滿糖果的禮物，祝福大家度過一個愉快又甜蜜的聖誕節。

拉朋地市長Charlie Klinakis與哈岡聯合學區（HLPUSD）教委郭志（Gino Kwok）等也出席活動。Charlie Klinakis個人捐贈500美元，他表示，希望未來能再舉辦一次類似活動，為更多有需要的孩子送上最實際的聖誕祝福。

華興保險CEO張國興則為活動出錢出力，並動員公司員工到場協助。他表示，最初工業市警局邀請他資助活動時，僅期望募得2000美元，但他不僅個人捐贈3000美元，還帶動保險業友人黃海蒂捐贈3000美元，CyberPower老闆Stanley Ho捐贈3000美元，以及台美商會新會長簡志誠捐贈500美元，最終順利募得1萬美元，不僅讓30名孩童每人獲得200美元購物卡，也為未來再度舉辦同類活動奠定基礎。

荷槍實彈的警察推著購物車，旁邊站著幾歲幼童，這個畫面非常溫馨有趣。（記者張宏／攝影）
洛縣警局工業市分局警察18日在工業市的好市多陪同哈岡學區30名學童在好市多購買聖誕禮物，這是洛縣縣政委員蘇麗絲辦公室主辦的「Shop with a Sheriff 與警察一起購物」寒冬送暖活動。圖為與會者合影。（記者張宏／攝影）
洛縣工業市警局、好市多及華興保險等社區企業代表們展示洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲辦公室頒發的賀狀。（記者張宏／攝影）
聖誕警察為30名學生分發價值200美元禮品卡，讓其隨意購買其喜歡的聖誕禮物。（記者張宏／攝影）
華興保險CEO張國興為活動捐贈3000美元，獲得洛縣政府嘉獎。（記者張宏／攝影）
華興保險CEO張國興為活動捐贈3000美元，獲得洛縣政府嘉獎。（記者張宏／攝影）

