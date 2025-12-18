626 Ice Cream口味靈感 來自多元族裔童年味

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
626 Ice Cream的設計大多都是店員朴正義（Jungeuy Park）的創意。（記者謝雨珊／攝影）
626 Ice Cream的設計大多都是店員朴正義（Jungeuy Park）的創意。（記者謝雨珊／攝影）

位於亞凱迪亞市的626 Ice Cream，由華裔與菲律賓裔混血的Amber Tan、晏遠凡（Waldo Yan）與晏遠飛（Fei Yan）共同創立。三人皆在626（聖蓋博谷地區的手機碼）長大，這裡匯聚西裔、越南裔與華裔等群體。626 Ice Cream的口味設計靈感，正來自創辦人童年的回憶與當地多元文化交織。他們認為，社區的支持，不只是生意的助力，更是夢想持續前行的動力；沒有社區，他們無法走到今天。

店內以霜淇淋（soft serve）為主打，每款冰品口味背後，都有其故事。華裔與菲律賓裔混血創辦人Amber Tan表示，店裡經常依照特定節日或社區活動，推出季節限定與特色口味，而這些口味的靈感，都源自創辦三人的親身經歷與文化融合。她舉例，近期推出的紫薯香草（Ube Vanilla），結合她童年常吃的菲律賓經典口味與西方人熟悉的香草口味，藉此讓中西文化碰撞，推出後反應非常熱烈。

另一款新口味Ruby Apple則源自季節慶典的靈感。Amber Tan表示，蘋果酒（Apple Cider）是許多人在節日慶祝時常喝的飲品，酸甜交織的風味，非常適合節慶氛圍。因此，他們特別推出Ruby Apple口味，讓大家在享用冰淇淋同時，也能感受到聖誕節與新年的歡樂氣息。

她提到，店裡通常一次只會供應六款口味，並依照節日或文化活動做調整。不過，有一款經典口味從未被替換，那就是許多亞裔孩子共同的童年回憶：養樂多（Yakult）。她強調，店裡一直保留養樂多口味，是希望向亞洲文化以及前韓裔店主的傳承致敬，也象徵冰淇淋與文化回憶之間的溫暖連結。該口味也是店內固定人氣款。

除冰淇淋本身，626 Ice Cream的配料，也充滿社區多元文化味道。Amber Tan說，店裡的配料靈感，多來自626地區的各族裔那些經常被遺忘的童年或經典懷舊零食/小吃。像西裔常吃的酸微辣Chamoy軟糖、Mazapan碎花生糖，還有華裔熟悉的枸杞、山楂碎片與蘆薈果粒。每一口冰淇淋，不僅是甜蜜享受，也是在品味這片土地上多元文化的故事，溫暖而富有情感。

值得一提的是，三位創辦人完全靠自學成長，沒有接受過正式料理學校訓練。Amber Tan分享，他們透過閱讀、研究、與朋友討論、反覆試驗以及YouTube教學，自行研發出冰淇淋食譜與口味。他們希望透過冰淇淋喚起文化記憶，拉近與社區的情感連結。自開店以來，他們已創造出20種特色口味，包括日式Royal Milk奶茶、煉乳、柚子、越南咖啡、黑芝麻、蜂蜜韓式五穀、日式焙茶、椰子核桃、抹茶、鳳梨百香果等，每款冰淇淋都是開店當日新鮮手工製作。

店裡的配料靈感多來自626地區的各族裔那些經常被遺忘的童年或經典懷舊零食/小吃，...
店裡的配料靈感多來自626地區的各族裔那些經常被遺忘的童年或經典懷舊零食/小吃，其中包括華裔熟悉的枸杞、山楂碎片與蘆薈果粒。（記者謝雨珊／攝影）
626 Ice Cream的口味設計靈感，通常來自創辦人童年的回憶與當地多元文化...
626 Ice Cream的口味設計靈感，通常來自創辦人童年的回憶與當地多元文化的交織。（記者謝雨珊／攝影）
626 Ice Cream的配料充滿社區多元文化的味道。（記者謝雨珊／攝影）
626 Ice Cream的配料充滿社區多元文化的味道。（記者謝雨珊／攝影）

