卜君毅弟弟 胃癌四期仍致力音樂教育

獎品包括現金獎勵、筆記型電腦和節日禮品袋。（記者張宏／攝影）

聖蓋博 前市長卜君毅（Jason Pu）的弟弟Stephen卜，身患四期胃癌，依然積極投身音樂教育事業。日前，他獲得 Masae Toyochi Hsieh博士藝術教育家獎，亞裔 名人堂也為其設立音樂獎學金，支持青少年音樂教育。

Stephen卜是音樂指揮，同時也是受過專業訓練的鋼琴家和歌手，並擁有醫學背景。Stephen卜最初於2022年接受化療和手術，治療當時的第二期胃癌。當時的治療相當成功，病情有所緩解；然而在2024年10月，他出現腹痛與身體變化，檢查結果證實癌症 復發。他說：「我沒有胃，卻得胃癌——這有點奇怪，不是嗎？」

作為一名音樂老師，他深知音樂對社會的巨大貢獻，最關心高中音樂人才的培養。他認為音樂不僅能調節學生心情，對身心健康也有幫助，他相信音樂能持續支持他的身心康復。

Stephen卜目前正接受四期胃癌化療，並堅持擔任洛杉磯體育俱樂部創立的雅典娜女子合唱團藝術總監。該合唱團由60名成員組成，日前舉辦年度假日音樂會。亞裔名人堂也為其設立「Stephen卜博士音樂獎學金」，每年頒發一次，為永久性獎項。

名人堂另向MHG慈悲基金會的兩名高中生Daniel Wang和Tingdan Deng頒發「金票獎」（Golden Ticket Prize），獎品包括現金獎勵、筆記型電腦和節日禮品袋。Tingdan Deng的爸爸是卡車司機、媽媽是家庭主婦。她表示，這份獎品對未來學業很有幫助，感謝MHG基金會與名人堂，不僅提供物質協助，還有實際的就業指導。