亞美公義中心 橙縣總部開幕

安那罕訊
加州參議員Tom Umberg為AJSOCAL頒發認證書。左起：AJSOCAL臨時執行長Aileen Louie，Tom Umberg，AJSOCAL橙縣副總裁Ash Alvandi。（AJSOCAL提供）
加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱AJSOCAL）日前在安那罕（Anaheim）慶祝橙縣新總部及社區中心開幕，超200社區領袖、合作夥伴及民選官員出席活動。

加州參議員Tom Umberg表示，AJSOCAL長期以來在保障民權方面扮演領導角色，確保每位居民——無論語言、背景或移民身分——都能獲得值得信賴的協助。安那罕市長Ashleigh Aitken則肯定AJSOCAL在社會與公民事務的貢獻。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，AJSOCAL一直是正義的重要力量，其工作持續激勵他與眾多人，感謝其對亞太裔社區不懈的領導與支持。

AJSOCAL橙縣副總裁Ash Alvandi說，新總部讓他們有更完善的空間為社區服務。很期待新總部的營運，能為社區帶來更好服務。

橙縣擁有全美第三大亞裔人口，共有43萬1955海外出生的亞裔美國人，其中70%在家中使用的語言非英語。新設施將作為社區樞紐，提供AJSOCAL持續的移民支援、法律服務及多語熱線等。

AJSOCAL長期為南加亞太裔社區提供免費法律服務與外展支援，主要協助低收入、英語能力有限的民眾，包括無證移民、家庭暴力受害者及面臨住房與歧視問題者。

南加州亞美公義促進中心於12月初在安那罕慶祝橙縣新總部及社區中心開幕。（AJSOCAL提供）

