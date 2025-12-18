我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

安大略機場地下接駁項目破局

記者啟鉻／安大略報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
規畫服務安大略國際機場全長4.2英里的地下接駁運輸系統「ONT Connector」，正式宣告終止。（取自項目官網）
規畫服務安大略國際機場全長4.2英里的地下接駁運輸系統「ONT Connector」，正式宣告終止。（取自項目官網）

加州已投資3000多萬美元，規畫服務安大略國際機場（ONT）的全長4.2英里地下接駁運輸系統「ONT Connector」，正式宣告終止。聖伯納汀諾縣交通局（SBCTA）董事會日前宣布，受工程成本大幅飆升影響，不再推動這項備受關注的交通建案。

據Daily Bulletin報導，SBCTA近年已為該項目投入約3600萬美元，仍無法克服龐大資金缺口。ONT Connector原本設計為自動駕駛、全電動、橡膠輪胎的地下接駁系統，目的是改善空氣品質、減少交通壅塞，並連結庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的Metrolink車站與安大略國際機場。

成本失控，是導致建案終止的重要原因。兩次設計標案報價，均遠超原先預期，第一份高達12億8000萬美元，第二份更飆升至24億6000萬美元。即使在2025年的最新評估中，工程成本仍估計為6億9600萬美元，與最初構想有明顯落差。

SBCTA大眾運輸與鐵路計畫主管羅培茲（Victor Lopez）表示，計畫於2020年啟動以來，該局已花費約2600萬美元，用於環境審查並為招標作準備。此外，SBCTA仍須向入圍設計及施工團隊支付約1000萬美元，用於其技術與報價提案。

報導稱，SBCTA曾在2020年與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）洽談，擬由其隧道工程公司「鑽洞」（The Boring Co.）負責興建地下系統，但談判於2022年失敗。儘管如此，SBCTA仍持續推動ONT Connector，並將其視為未來銜接Brightline West高速鐵路的重要交通樞紐。該高速鐵路連結庫卡蒙加牧場與拉斯維加斯，預計3年後營運。

長期關注公共運輸議題的內陸帝國都市倡議組織（Inland Empire Urbanists）與「加州電氣鐵路倡議聯盟」（Californians for Electric Rail）成員瑞佐（Adriana Rizzo）表示，該地區並不適合高成本的地下隧道建設。「修建隧道不會便宜，而這一帶開發程度不高，主要仍是工業用地，實在沒有充分理由興建地下系統。」

行銷推廣組織「大安大略加州」（GOCAL）日前宣布，將推出名為「大安大略地區交通」（GOAT）的全新電動與油電混合接駁服務，於2026年初上線。該服務提供電動Ford eTransit與油電混合動力車隊，串聯安大略機場與市內酒店、安大略購物中心（Ontario Mills）、維多利亞花園步行街（Victoria Gardens），並計畫延伸至庫卡蒙加車站等主要地點。乘客須下載GOAT應用程式預約搭乘。

加州 馬斯克 南加

上一則

誇大自動駕駛還不認錯？加州要停賣特斯拉30天

下一則

南加警破獲聖蓋博谷大型幫派 起訴20人

延伸閱讀

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了
前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷

前往灣區 飛奧克蘭機場比舊金山更省錢便捷
屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌

屋崙機場更名「屋崙舊金山灣區機場」客流量仍續跌
內陸2項可負擔住宅建案啟動 進駐河濱、科洛那兩市

內陸2項可負擔住宅建案啟動 進駐河濱、科洛那兩市
聖伯納汀諾縣安大略市汽車旅館 改建收容遊民站

聖伯納汀諾縣安大略市汽車旅館 改建收容遊民站
內陸安大略市推新娛樂區 聚焦豐田體育館周邊

內陸安大略市推新娛樂區 聚焦豐田體育館周邊

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」