安大略機場地下接駁項目破局

規畫服務安大略國際機場全長4.2英里的地下接駁運輸系統「ONT Connector」，正式宣告終止。（取自項目官網）

南加州 已投資3000多萬美元，規畫服務安大略國際機場（ONT）的全長4.2英里地下接駁運輸系統「ONT Connector」，正式宣告終止。聖伯納汀諾縣交通局（SBCTA）董事會日前宣布，受工程成本大幅飆升影響，不再推動這項備受關注的交通建案。

據Daily Bulletin報導，SBCTA近年已為該項目投入約3600萬美元，仍無法克服龐大資金缺口。ONT Connector原本設計為自動駕駛、全電動、橡膠輪胎的地下接駁系統，目的是改善空氣品質、減少交通壅塞，並連結庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）的Metrolink車站與安大略國際機場。

成本失控，是導致建案終止的重要原因。兩次設計標案報價，均遠超原先預期，第一份高達12億8000萬美元，第二份更飆升至24億6000萬美元。即使在2025年的最新評估中，工程成本仍估計為6億9600萬美元，與最初構想有明顯落差。

SBCTA大眾運輸與鐵路計畫主管羅培茲（Victor Lopez）表示，計畫於2020年啟動以來，該局已花費約2600萬美元，用於環境審查並為招標作準備。此外，SBCTA仍須向入圍設計及施工團隊支付約1000萬美元，用於其技術與報價提案。

報導稱，SBCTA曾在2020年與億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）洽談，擬由其隧道工程公司「鑽洞」（The Boring Co.）負責興建地下系統，但談判於2022年失敗。儘管如此，SBCTA仍持續推動ONT Connector，並將其視為未來銜接Brightline West高速鐵路的重要交通樞紐。該高速鐵路連結庫卡蒙加牧場與拉斯維加斯，預計3年後營運。

長期關注公共運輸議題的內陸帝國都市倡議組織（Inland Empire Urbanists）與「加州電氣鐵路倡議聯盟」（Californians for Electric Rail）成員瑞佐（Adriana Rizzo）表示，該地區並不適合高成本的地下隧道建設。「修建隧道不會便宜，而這一帶開發程度不高，主要仍是工業用地，實在沒有充分理由興建地下系統。」

行銷推廣組織「大安大略加州」（GOCAL）日前宣布，將推出名為「大安大略地區交通」（GOAT）的全新電動與油電混合接駁服務，於2026年初上線。該服務提供電動Ford eTransit與油電混合動力車隊，串聯安大略機場與市內酒店、安大略購物中心（Ontario Mills）、維多利亞花園步行街（Victoria Gardens），並計畫延伸至庫卡蒙加車站等主要地點。乘客須下載GOAT應用程式預約搭乘。