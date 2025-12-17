我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

全美最佳新餐廳 洛RVR稱冠

洛杉磯訊
洛杉磯日式餐廳RVR，榮獲2025年全美「年度最佳餐廳」。（谷歌地圖）
洛杉磯日式餐廳RVR，榮獲2025年全美「年度最佳餐廳」。（谷歌地圖）

知名時尚生活方式雜誌「Esquire」，近日公布2025年度全美最佳新餐廳榜單，在入選的33家餐廳中，加州共9家上榜，成為入選數量最多的州，其中一家更是榮登榜首。洛杉磯日式餐廳RVR榮獲「年度最佳餐廳」（Restaurant of the Year），美食家大讚這家店的自製醃菜、海膽手卷等，並稱這家店有 「難以言喻的魔力」。

據SFGATE等媒體綜合報導，位於洛杉磯威尼斯地區（Venice）的RVR餐廳，摘得今年最高榮譽。這家融合日式和加州風味的居酒屋餐廳，由主廚Travis Lett掌勺，他曾是附近Abbot Kinney知名餐廳Gjelina的創始主廚之一。17年前開業以來，Gjelina至今仍被視為當地最具代表性的餐廳之一；如今RVR餐廳的成功，也被認為是洛杉磯當代餐飲風格的延續與進化。

美食家大讚這家店的招牌菜，稱這家店有 「難以言喻的魔力」。（谷歌地圖）
美食家大讚這家店的招牌菜，稱這家店有 「難以言喻的魔力」。（谷歌地圖）

「Esquire」美食編輯Jeff Gordinier在評論中寫道，他多次來到RVR餐廳，因為這家店有一種「難以言喻的魔力」。他特別提到店內的招牌菜，包括自製醃菜、聖塔芭芭拉海膽手卷、鴨肉丸以及芝麻醬娃娃菜；同時，他非常讚賞季節性菜品，比如「燈光般發亮」的甜柿沙拉等，展現料理的靈活與創意，讓人念念不忘。

除RVR餐廳外，今年上榜的9家加州餐廳中，洛杉磯占據六席，包括法式小酒館Betsy，位於受年初野火影響的艾塔迪那，由本地廚師Tyler Wells打造，助力重建社區；位於小東京，主打精品菜系的的韓式料理餐廳Ki；廣受歡迎的墨西哥風味小館Komal，位於南洛杉磯Mercado La Paloma市集內；位市中心的土耳其餐廳Sora Craft Kitchen；靠近洛杉磯國際機場，主打農場直送餐桌概念的Tomat餐廳。

此外，洛杉磯華埠酒吧Firstborn的調酒師Kenzo Han，被Esquire評選為2025年度最佳調酒師，他讓華埠成為洛杉磯最受歡迎的雞尾酒聚集地。

除南加地區外，北加灣區三家餐廳同樣榜上有名，其中包括兩家披薩店：以「那不勒斯」風格（Neapolitan-style）聞名的Jules，由披薩快閃店發展而來，現已成為超難訂位的熱門店；以精致的18英吋披薩聞名的June's。舊金山Mission地區的現代美式小酒館Side A，也入選今年榜單。

關於評選標準，Esquire參考「五個C」原則，包括舒適（Comfort）、創意（Creativity）、時尚（Cool）、社區氛圍（Community）、以及出色的烹飪技藝（Cooking）。但最終決定是否入選非常簡單，就是這些餐廳人們是否願意反覆光顧、並推薦給朋友。從洛杉磯到灣區，加州餐廳持續在全美美食舞台上占據重要地位。Esquire評價顯示，加州無疑是一個值得不斷探索的美食勝地。

洛杉磯國際機場 加州 華埠

上一則

通宵派對、煙火、表演 南加跨年熱鬧秀一次看

下一則

聖誕假期寄件倒數中 截止日一次看

延伸閱讀

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」

洛杉磯這家日餐獲年度最佳餐廳 「難以言喻的魔力」
名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑

名導羅伯雷納夫婦慘死 兇嫌兒子以謀殺罪起訴 最重判死刑
不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西

不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西
加州好市多上架台灣鳳梨酥 Blackpink也愛吃

加州好市多上架台灣鳳梨酥 Blackpink也愛吃
加州自有品牌胰島素1月上市 每月只收55元

加州自有品牌胰島素1月上市 每月只收55元
聯邦政府提告Uber訂閱服務 加州加入

聯邦政府提告Uber訂閱服務 加州加入

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友