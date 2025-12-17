全美最佳新餐廳 洛RVR稱冠

洛杉磯日式餐廳RVR，榮獲2025年全美「年度最佳餐廳」。（谷歌地圖）

知名時尚生活方式雜誌「Esquire」，近日公布2025年度全美最佳新餐廳榜單，在入選的33家餐廳中，加州 共9家上榜，成為入選數量最多的州，其中一家更是榮登榜首。洛杉磯日式餐廳RVR榮獲「年度最佳餐廳」（Restaurant of the Year），美食家大讚這家店的自製醃菜、海膽手卷等，並稱這家店有 「難以言喻的魔力」。

據SFGATE等媒體綜合報導，位於洛杉磯威尼斯地區（Venice）的RVR餐廳，摘得今年最高榮譽。這家融合日式和加州風味的居酒屋餐廳，由主廚Travis Lett掌勺，他曾是附近Abbot Kinney知名餐廳Gjelina的創始主廚之一。17年前開業以來，Gjelina至今仍被視為當地最具代表性的餐廳之一；如今RVR餐廳的成功，也被認為是洛杉磯當代餐飲風格的延續與進化。

美食家大讚這家店的招牌菜，稱這家店有 「難以言喻的魔力」。（谷歌地圖）

「Esquire」美食編輯Jeff Gordinier在評論中寫道，他多次來到RVR餐廳，因為這家店有一種「難以言喻的魔力」。他特別提到店內的招牌菜，包括自製醃菜、聖塔芭芭拉海膽手卷、鴨肉丸以及芝麻醬娃娃菜；同時，他非常讚賞季節性菜品，比如「燈光般發亮」的甜柿沙拉等，展現料理的靈活與創意，讓人念念不忘。

除RVR餐廳外，今年上榜的9家加州餐廳中，洛杉磯占據六席，包括法式小酒館Betsy，位於受年初野火影響的艾塔迪那，由本地廚師Tyler Wells打造，助力重建社區；位於小東京，主打精品菜系的的韓式料理餐廳Ki；廣受歡迎的墨西哥風味小館Komal，位於南洛杉磯Mercado La Paloma市集內；位市中心的土耳其餐廳Sora Craft Kitchen；靠近洛杉磯國際機場 ，主打農場直送餐桌概念的Tomat餐廳。

此外，洛杉磯華埠 酒吧Firstborn的調酒師Kenzo Han，被Esquire評選為2025年度最佳調酒師，他讓華埠成為洛杉磯最受歡迎的雞尾酒聚集地。

除南加地區外，北加灣區三家餐廳同樣榜上有名，其中包括兩家披薩店：以「那不勒斯」風格（Neapolitan-style）聞名的Jules，由披薩快閃店發展而來，現已成為超難訂位的熱門店；以精致的18英吋披薩聞名的June's。舊金山Mission地區的現代美式小酒館Side A，也入選今年榜單。

關於評選標準，Esquire參考「五個C」原則，包括舒適（Comfort）、創意（Creativity）、時尚（Cool）、社區氛圍（Community）、以及出色的烹飪技藝（Cooking）。但最終決定是否入選非常簡單，就是這些餐廳人們是否願意反覆光顧、並推薦給朋友。從洛杉磯到灣區，加州餐廳持續在全美美食舞台上占據重要地位。Esquire評價顯示，加州無疑是一個值得不斷探索的美食勝地。