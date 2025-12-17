防澳洲恐襲重演 洛猶太活動警戒升級

洛市警局與社區慶祝光明節。前排右二為103歲大屠殺倖存者亞歷山大(Joseph Alexander)。（取自LAPD X）

澳洲雪梨邦迪海灘(Bondi Beach)日前發生針對猶太 社群的光明節槍擊案，造成至少16人死亡，震驚國際社會。洛杉磯 各地猶太會堂及光明節(Hanukkah)慶祝活動，因此全面升高安全層級。

KTLA電視台報導，洛杉磯多個猶太社區本周舉辦光明節慶典，活動現場均可見執法人員與私人保全駐守。與會民眾表示，雖然近期國內外反猶仇恨事件頻傳，多數家庭仍選擇公開慶祝節日。15日晚，比佛利格倫(Beverly Glen)社區數百人參與光明節慶祝，周邊設置多重安全警戒。與會者戈德堡(Abigail Goldberg)表示，無論面臨什麼威脅，都不會放棄參與。另一名與會者哈卡米安(Colin Hakamian)則指出，在聯邦調查局與警方明顯加強部署下，讓他感到相對安心。

南加州 近期亦發生疑似仇恨犯罪。雷德蘭(Redlands)警方指出，有人朝一戶懸掛光明節裝飾的民宅發射空氣軟彈，並高喊反猶言論。屋主、醫師柯恩(Dr. Roger Cohen)表示，事件顯示，僅因住家展示猶太節慶裝飾，便可能成為攻擊目標。

事件發生後，該戶人家仍決定保留光明節裝飾，他們表示，光明節的意義，是在逆境中堅守信仰，他們不會因恐嚇而退縮。

洛杉磯市警局(LAPD)與社區合作，多場光明節活動均派員參與，並與民眾共同舉行燭台點燈儀式。其中一場活動邀請103歲大屠殺倖存者亞歷山大(Joseph Alexander)出席。亞歷山大表示，光明節對他而言，象徵希望與延續，具有重要意義。

執法單位表示，節日期間將持續加強宗教場所與大型集會的巡邏及安全部署，並與社區保持密切聯繫，確保民眾能在安全環境中，進行宗教與節慶活動。