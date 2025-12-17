12/20 洛縣羅斯密免費發放食物和打疫苗

羅斯密免費食物發放12月20日舉行。（主辦方提供）

洛杉磯縣華人區羅斯密聖誕節 免費食物發放活動，將於12月20日（周六）舉行。活動當天，主辦方提供食物、素食餐盒給有需要的家庭，數量有限，先到先得。現場同時免費提供新冠、流感疫苗 接種，協助居民獲得健康保障。

活動由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation，簡稱WBH）舉辦。免費食物、素食便當發放，從20日上午11時30分開始，至下午1時30分結束，地點位3012 Evelyn Ave, Rosemead, CA 91770。因物資數量有限，僅贈送前500名，送完即止。

基金會提醒民眾，請勿於上午10時30分前到場排隊，不要占位或插隊；遵守工作人員指引，避免噪音干擾、不要亂丟垃圾、不要違規停車；請自備紙箱、袋子或推車以便領取食物；領取物資時請出示證件（ID）。

物價飛漲，南加 很多家庭面臨食物短缺等問題，基金會希望透過食物發放活動，向民眾傳播愛意，歡度聖誕佳節。此外，20日活動當天，還提供免費新冠、流感疫苗接種。目前正值冬季流感高發季，接種疫苗對保護自己和家人至關重要。

此外，善基金會還發布捐款呼籲：「善意由你開始」（Kindness Starts With You）。基金會表示，社區的每一份小額支持，都能協助他們持續提供免費醫療服務、糧食援助。即使5美元的小額捐款，也可以為弱勢家庭帶來實質幫助，強化社區整體福祉。階進慈善基金會是501(c)(3) 非營利組織，長期推動公共健康教育、弱勢關懷、醫療服務與糧食安全計畫。如需更多資訊，民眾可至官網查詢wealthbyhealth.org，或致電888-996-9985。