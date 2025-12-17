華埠佳節慰問邁入第39年 300個家庭收好禮

道奇隊志工與CSC心理諮商團隊一起協助小朋友挑選玩具。（主辦方CSC提供）

華埠 服務中心（CSC）與南加州 華人律師協會（SCCLA）日前在華埠國泰銀行停車場共同舉辦「第39屆華埠佳節送暖」年度社區活動，為華埠弱勢家庭送實質援助與節慶關懷。

本次活動由CSC邀請300組弱勢家庭到場，每戶皆獲得一份豐富的食物禮籃，內容包含鮮食、零食及乾糧。現場亦特別為有孩童的家庭準備玩具，並安排聖誕老人送糖果。

CSC董事會主席Roy Jasso感謝所有到場支持的夥伴，並祝福大家度過一個溫馨美好的佳節。SCCLA董事會主席Vicki Chou表示，SCCLA很榮幸能共同主辦第39屆「華埠佳節送暖」活動，在超過100位慷慨贊助者與志工的支持下，成功募集價值超過4萬5000美元的善款與食物捐贈。

加州眾議員Mark Gonzalez（右四）與CSC和SCCLA組織的代表合影。（主辦方CSC提供）

華埠居民、加州眾議員 Mark Gonzalez分享，儘管今年對許多人而言充滿挑戰，但看到社區居民持續以愛與關懷彼此支持，令人深感欣慰。洛杉磯市議員Eunisses Hernandez則表示，沒有其他社區能像華埠這樣，大家總是主動為弱勢家庭提供實際幫助。捐贈者之一、醫師梅國璋提到，他在華埠工作數十年，希望能持續回饋社區。

CSC總裁暨執行長伍競群回顧活動歷程表示，數十年前，「華埠佳節送暖」僅是室內進行的小型活動，規模逐年擴大，感謝SCCLA團隊的投入及社區各界的支持。