東區華裔五青少年組樂團 假日為長者送暖

記者張宏／洛杉磯報導
手牽手樂團來到奇諾岡的Oakmont Senior Center和長者們一起製作聖誕禮物。（手牽手樂團提供）
手牽手樂團來到奇諾岡的Oakmont Senior Center和長者們一起製作聖誕禮物。（手牽手樂團提供）

東區華裔青少年以音樂療癒社區，假日為長者送暖。東區五名華人青少年組成公益團體「手牽手樂團」（Hand in Hand），日前前往奇諾岡的Oakmont Senior Center探訪長者，協助製作聖誕禮物，並現場演奏多首經典聖誕歌曲，為長者們帶來濃厚的節日氛圍與歡樂。

五個小伙伴也在服務社區的過程中增進友誼。（手牽手樂團提供）
五個小伙伴也在服務社區的過程中增進友誼。（手牽手樂團提供）

從左至右依次是Laerence劉、Nicolas劉、Jackson He和Jas...
從左至右依次是Laerence劉、Nicolas劉、Jackson He和Jasper He去年在奇諾岡的Pacifica Senior Living慰問演出。（手牽手樂團提供）

「手牽手樂團」由奇諾岡15歲少年Nicolas劉於去年成立，創始成員包括Lawrence 劉、Jackson He、Jasper He 和Andy Chi。五位小夥伴皆熱愛音樂，且擅長鋼琴演奏。成立一年來，他們秉持以音樂服務社會、關懷他人、助人為樂的理念，積極舉辦並參與各項社區公益活動。

手牽手樂團由奇諾岡15歲少年Nicolas劉於去年發起創立。（手牽手樂團提供）
手牽手樂團由奇諾岡15歲少年Nicolas劉於去年發起創立。（手牽手樂團提供）

Nicolas劉於兩年前榮獲American Protege國際音樂比賽青少年組一等獎，並受邀赴紐約卡內基音樂廳登台演出。他表示，正是這段寶貴音樂歷程，促使他萌生成立樂團的想法，希望以「音樂療癒人心」為使命，結合自身音樂專長與公益行動，拉近與社區民眾的距離。

手牽手樂團11月在Oakmont Senior Center舉辦「花與音樂」關懷...
手牽手樂團11月在Oakmont Senior Center舉辦「花與音樂」關懷活動，圖為Lawrence劉協助長者整理花材。（手牽手樂團提供）

每逢節日，「手牽手樂團」成員都會探訪社區中心的長者。日前，樂團五人再次前往奇諾岡Oakmont Senior Center，與長者一同製作聖誕禮物，並現場演奏多首經典聖誕名曲，為長者送上節日的溫馨祝福。感恩節前，他們也曾在此舉辦「花與音樂」關懷活動，為長者獻花與祝福。

手牽手樂團成員日前在奇諾岡的Oakmont Senior Center和長者們一...
手牽手樂團成員日前在奇諾岡的Oakmont Senior Center和長者們一起製作聖誕禮物。（手牽手樂團提供）

「手牽手樂團」此前在社區中也相當活躍，持續利用假日及暑期休息時間投入社區服務。炎炎夏日，團員們主動前往公園舉辦愛心活動，為民眾送清涼飲料；同時也透過募款購買生活用品與禮物，致贈社區長者。樂團成員經常探訪老人中心與安養機構，以音樂陪伴長者，帶來歡樂與心靈慰藉。

