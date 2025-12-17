爾灣醫療投資奏效 頂尖醫療機構紛紛進駐

我的頻道

爾灣「希望之城」新建成大樓。（希望之城）
近幾年，多家頂尖醫療集團湧入橙縣爾灣投資，包括「希望之城」、爾灣加大（UCI）的新醫院於近日剪綵，迎接首位病人；明年該市的霍格醫院（Hoag）也將在現址新建三所獨立醫療單位。什麼讓爾灣成為眾多醫療機構爭相投資的目的地？

致力於慈善事業的Diana和David Sun伉儷，捐款1億美元助力霍格醫院的擴...
據惠提爾每日新聞（Whittier Daily News）報導，近幾年，爾灣市吸引多家醫療機構注資建立醫院。該市於1971年建市，1988年有了第一家醫院：爾灣醫療中心，該醫院後改名為爾灣地區醫院（Irvine Regional Park），2010年該醫院被霍格醫院收購。2008年，在路對面，凱瑟醫院（Kaiser Permanente）一棟造價3億7000萬美元的醫療大樓拔地而起。今年年底，希望之城和爾灣加大的新醫院也正式開張，霍格醫院「孫氏家族院區」（Sun Family Campus）將於2026年竣工，擴建計畫將新增六棟建築，提供155張住院床位和12萬平方呎的門診空間。

爾灣市長Larry Agran接受惠提爾每日新聞採訪說，「這是主要開發商『爾灣公司』以及後來的『五點』社區20年或30年宏大計畫的頂點。」他說，「我們現在意識到此前土地規畫帶來的益處。」這些醫療投資將使城市的病床數量翻倍，創造數千個工作機會。Larry Agran稱爾灣正在成為「全美最龐大的生物醫療及生物科技醫院中心之一。」

根據爾灣商會資料，除了醫院，爾灣及周邊城市的醫療器械、科技公司也有不少。加州共有1552家主要的醫療器材與設備公司，其中超過235家位於橙縣，這使得爾灣與更廣泛的橙縣地區成為醫療科技產業中的重要力量。爾灣商會會長Dave Coffaro表示，其中一些最大的公司也在爾灣設有園區，像是嬌生（Johnson & Johnson）、愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）等等。

這篇文章分析爾灣近幾年成為眾多醫療集團的投資熱門地，有幾點原因。其中包括橙縣人口逐漸老齡化。橙縣約有320萬名居民，而成長最快的年齡族群是65歲及以上長者。根據人口普查數據，該族群在人口中的比例從2010年的11.7%上升至2022年的16.4%。

此外，爾灣是全美成長最快的城市之一。自1970年代初期僅約7000名居民開始，如今爾灣人口已增加至超過31萬，僅次於安那罕，位居橙縣第二。

以「整體規畫社區」聞名的爾灣，持續開發住宅，包括大公園（Great Park）周邊新興社區、將原商業區改建為住宅區、推動可負擔住宅，以及其他重建計畫。

