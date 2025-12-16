網課中文班 教華裔耆老使用手機與平板改善生活

華埠服務中心教室內座無虛席，數十位華裔長者專注聆聽數位課程內容。（記者張庭瑜╱攝影）

為協助華裔長者融入數位生活，光譜通訊（Spectrum）與非營利組織Cyber-Seniors合作，日前於洛杉磯華埠 服務中心舉辦中文數位課程，教授平板電腦與智慧手機操作技巧。透過中文授課，提升長者的數位自信與生活品質。

此課程為定期舉辦的數位教育系列之一，由光譜通訊中文員工以普通話示範Xumo電視功能，隨後由吳老師帶領學員實作，內容涵蓋微信使用、網路瀏覽、YouTube 觀賞等日常實用技能，課程時間為上午10時至11時30分。Cyber-Seniors執行董事Christine Calderon Caruso表示，以長者熟悉的語言進行教學至關重要，「用母語授課，他們會更自在、更有信心使用網路」。她指出，有學員在課後反映，透過學習，重新聯繫到許久未見的家人。

光譜通訊資深傳播經理Pamela Hoeft表示，該公司於11月提供Cyber-Seniors 1萬5000美元數位教育補助金，用於支持上述課程。目前該組織於華埠及蒙特利公園市 設有兩處教學點，內容涵蓋手機應用程式操作、社群媒體使用與數位資源應用等。Hoeft指出，目標是協助長者善用科技工具，避免在數位時代被邊緣化，「如今不論是就醫、預約，或與親友聯繫，都愈來愈依賴手機與電腦」。

參與課程的林姓長者表示，自5、6月起參與課程，從最基礎操作學起，「以前用手機只會打電話，其他完全不會」，如今已能使用拍照、上網與基本應用程式，「生活改變很大」。她也稱讚吳老師教學細心，並提供教材協助，學員有問題也能即時獲得解答。

陳姓學員表示，透過課程學會使用YouTube與中文新聞網，「以前錯過新聞，就沒機會再看，現在能上網重播，不怕錯過」。她也對光譜中文電視服務表示興趣，認為貼近華人需求。Caruso表示，雖然長者自帶裝置型號不一，帶來挑戰，但團隊也能依照iPhone或Android系統分別指導。

光譜自2017年推動數位教育計畫以來，已向非營利組織提供逾1100萬美元資金，協助發放近2萬台筆電，資助超過4萬5000堂數位課程，全美約18萬8000社區民眾受惠。除華埠外，Cyber-Seniors亦於蒙特利公園設課，服務更多華語長者。光譜數位教育計畫至今已於全美41州頒發383筆獎助金，受益人數達18萬8000人。