回味第一口可樂 高校聯盟憶80年代

在主題為「文學回望與時代對話」80年代論壇上，作家張慈、製片人張大星、導演遲少艾一起和李學回憶他們的80年代。（記者張宏／攝影）

五、六十年代華人集體懷舊上個世紀80年代，當時正值中國改革開放初期，制度下孕育各種可能。知青返鄉上大學有一招能壓關係戶，曾經「大毒草」的孩子能做第一批自費留學生，那第一口可口可樂的味道。南加州 高校聯盟文學社2025作品集「我和八十年代」日前在洛杉磯發布。

「我和八十年代」是文學社繼2023年推出「美國故事」後第二本文集。現場吸引洛杉磯當地眾多文學愛好者和80年代的親歷者一起在文學和故事中重溫80年代。在主題為「文學回望與時代對話」80年代論壇上，製片人張大星、導演遲少艾和作家張慈一起回憶他們的80年代。

遲少艾表示，1978年改革開放帶來的思想解放、文化碰撞、文學復甦及普通人生活巨變。她當時最大期盼是新政策讓她上大學，因有知青須上山下鄉滿兩年以上的硬性規定，她才得以打敗關係戶進入中山大學。畢業後分配去北京做農業電影，她夢想是成為女版史蒂芬史匹柏（斯皮爾伯格），於是來到洛杉磯加大 讀電影。

張大星當年和洪晃是北京唯二會說英文的年輕人，他說，1981年自費留學來美，在美國待了四年後因為身分問題被迫回國。因為他會說英文，那時有各種機會，包括去外企當高管、陪紐約時報記者去中國採訪，還陰差陽錯參與末代皇帝導演貝托魯奇角色試戲，他飾演審判員，而下面跪著的群演就是貝托魯奇導演本人。

張慈表示，她是雲南人，20歲畢業後被分配到「個舊文藝」工作，因為想替雜誌社創收結果違規被迫成為最早北漂一族。她在北京各個大使館派對上品嚐可樂起司和牛排，聽搖滾樂，看著老外享受生活，讓她對美國心生嚮往，最終來到美國過上真實生活並實現自我。

南加 州高校聯盟文學社社長、「我和八十年代」主編李學表示，文學社成立於2020年，期間得到各位支持。回望是一種深情，是對時間最誠摯的回應。這本書能為讀者打開一道通往內心的門，照見過去。作品集分為五輯，分別是時代的回響、文學的星圖、個體的印記、遷徙與選擇、記憶與回望，力求構建一副80年代完整的版圖。

「我和八十年代」匯集27名生活在美國、中國、加拿大的作家的回憶和感悟，全書約17萬字，從不同的視角再現中國80年代的文化生態、社會氛圍和個體經歷。該書目前在華盛頓DC季風書園（原上海季風書園）和台灣飛地書店上架銷售，售價10美元。