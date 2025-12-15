我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

最大聖誕燈光迷宮在南加華人區 溜冰雪坡、主題市集…一次玩遍

記者劉子為／亞凱迪亞報導
除燈光迷宮外，活動現場還提供溜冰場和雪坡滑梯等項目，讓民眾能以不同方式體驗聖誕氛圍。（記者劉子為／攝影）
號稱「全球最大聖誕燈光迷宮」的冬季盛典Enchant Christmas，近日於南加華人聚居區亞凱迪亞市聖塔安尼塔公園（Santa Anita Park）盛大登場，活動將持續至12月28日。今年主題以「走進一本被點亮的故事書」為靈感，現場打造多場景沉浸式節慶空間，包括燈光迷宮、溜冰場、雪坡滑梯、聖誕老人互動、主題市集及節慶美食，讓大小朋友都能在此度過一個充滿驚喜與節日氛圍的夜晚。

依據主辦方表示，活動亮點涵蓋：全球最大聖誕燈光迷宮、雪坡滑梯、戶外溜冰場、摩天輪、造型馬車、Mrs. Claus說故事時間，以及不同主題的特色之夜。民眾可於官網查詢門票、場次、停車與動線規畫，有助提前做好行程安排，更順暢地享受節慶氛圍。

現場打造多場景沉浸式節慶空間，讓大小朋友都能在此度過一個充滿驚喜與節日氛圍的夜晚。（記者劉子為／攝影）
記者於日前一個傍晚走訪現場時，燈光氛圍已全面點亮，園區各區域人潮絡繹不絕。迷宮內超過400萬顆燈光交織出浪漫光廊；溜冰場、雪坡滑梯歡笑聲不斷；聖誕老人也在園內不同時段現身，吸引家庭排隊合照。園區同時設有餐飲及休憩區，使遊客能悠閒漫步、邊玩邊補充體力。有華人家長分享，現場「很漂亮、很有節慶感，小孩玩得停不下來」，溫馨氣氛令人印象深刻。

主辦方Social House Holidays高級副總裁Jayson Babe...
活動主辦方Social House Holidays高級副總裁Jayson Babel表示，他們希望透過活動創造「跨世代的節慶記憶」。「小時候讓我難忘的不是收到什麼禮物，而是那段全家人一起度過的時光。」今年特別設計的燈光迷宮探險，邀請遊客化身故事主角，協助尋找聖誕老人魔法時鐘的遺失碎片，在遊戲過程中感受更具沉浸感的節慶故事。「這是一個適合所有世代的活動，從小朋友到祖父母，都能一起分享聖誕的魔法。」

號稱「全球最大聖誕燈光迷宮」的冬季盛典Enchant Christmas登陸亞凱...
藍天國際傳播公司負責人Betty Lu當天亦呼籲更多華裔家庭親自前來體驗。「這裡真的非常棒，有這麼多燈、這麼多遊樂區域，氣氛非常熱鬧。迷宮、摩天輪、溜冰都很好玩，非常適合一家人一同來留下美好回憶。」她表示，每年末的節慶時光難得，鼓勵民眾把握機會。

園區同時設有餐飲及休憩區，使遊客能悠閒漫步、邊玩邊補充體力。（記者劉子為／攝影）
需提醒的是，門票僅包含基本入場，溜冰、雪坡滑梯、摩天輪等設施皆需另行付費。主辦單位建議提前於線上預約，可避免現場排隊等待。園區官方停車費為每車15美元；根據記者實際體驗，若選擇周邊商場或街區停車，雖需多步行幾分鐘，但可節省部分費用。

民眾可於官網查詢門票、場次、停車與動線規畫，有助提前做好行程安排。（記者劉子為／攝影）
更多活動資訊、購票方式及詳細規畫請見：https://www.enchantchristmas.com/los-angeles/。

