普拉提稱霸2025健身平台榜單 預訂量較去年再成長66%

健康預訂平台ClassPass日前發布「2025 年回顧報告」，普拉提（Pilates）已連續三年奪下平台上預訂量最高的運動課程。（示意圖取自unsplash）

USA Today一篇報導指出，健康預訂平台ClassPass日前發布「2025年回顧報告」，普拉提（Pilates）已連續三年奪下平台上預訂量最高的運動課程，並成為2025年全球最具影響力的健身趨勢，預訂量較2024年再成長66%。報告分析2025年1月1日至10月10日間的全球用戶預訂行為，普拉提在全球各大區域的預訂量均位居第一，同時是新用戶最常選擇的第一堂課，也是全球各區域中「最容易被再次預訂」的課程類型。

ClassPass「2025年回顧報告」分析的內容涵蓋課程預訂類型、運動頻率與取消紀錄。結果顯示，普拉提在全球各區域均名列預訂榜首，且占旅遊期間所有運動預訂的三分之一，反映其在不同族群與市場的普遍吸引力。普拉提的崛起受到各式工作室課程變化與不同訓練形式的推動，而這些多元化課程也成為ClassPass上最常被預訂的選項之一。

報告也指出，在普拉提不同類別中，以使用器械的Reformer、高強度普拉提，以及無器械的Mat普拉提最受大眾歡迎。

根據全球用戶數據，ClassPass發現2025年最容易預訂「熱瑜伽式普拉提（heated Pilates）」的課程，是加州 聖塔羅莎（Santa Rosa）的用戶；而最常預訂「墊上普拉提（mat Pilates）」的是義大利 拿坡里（Naples）的用戶。至於「Reformer器械普拉提」則最受澳洲坎培拉（Canberra）用戶青睞。

今年另一個值得注意的趨勢是「The Great Lock In」，該活動鼓勵人們在9月至12月期間專注於個人的健身與健康目標。這股潮流迅速在TikTok等社群平台上暴紅，吸引許多用戶分享自己的健康紀錄，也帶動ClassPass的預訂量明顯上升。報告顯示，全球平台預訂量在9月1日至10月10日期間成長12%，而北美地區的預訂量更是飆升33%。

此外，流行天后泰勒絲 （Taylor Swift） 的影響力也延伸至健身領域。2025年ClassPass上與泰勒絲相關的課程預訂量接近3萬堂，幾乎是前一年的兩倍。今年8月12日她推出新專輯《The Life of a Showgirl》，在發行當周以泰勒絲為主題的課程每日預訂量更增加41%。

根據運動科技報（Athletech News），今年ClassPass用戶不僅預訂更多運動課程，也更積極投入身心恢復，甚至把餐飲消費納入更廣義的「自我照顧」。整體而言，健身課程預訂年增36%，身心療癒類預訂則成長37%。

平台也公布2025年前十名最受歡迎運動課程，依序為：普拉提、瑜伽、肌力訓練、飛輪、芭蕾雕塑、健身房自由訓練、拳擊、舞蹈、低衝擊訓練與跑步。與2024年相同，前三名仍由普拉提、瑜伽與肌力訓練包辦，其中普拉提以壓倒性優勢領先。

傳統強勢項目如肌力訓練、瑜伽與飛輪依然是許多人的日常固定運動，但2025年也見證更多非主流運動形式的崛起。相較2024年，運動恢復類課程成長155%、低衝擊訓練成長112%、球拍類運動成長111%、跑酷（parkour）課程增加92%、產後課程也顯著擴展，預訂量成長77%，其中以「媽媽與寶寶」（baby and me）課程最受歡迎。