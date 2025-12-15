南加州中國大專院校聯合校友會 廖瓔蓮、高東茂掌舵

我的頻道

記者張庭瑜／洛杉磯報導
2026年會長廖瓔蓮（右）與卸任會長曾翔瑜（左）於活動現場合影（記者張庭瑜／攝影）
2026年會長廖瓔蓮（右）與卸任會長曾翔瑜（左）於活動現場合影（記者張庭瑜／攝影）

加州中國大專院校聯合校友會第47屆年會暨2025至2026年度會長與理事長交接典禮，13日晚在聖蓋博希爾頓酒店舉行。來自南加州地區40多所校友會代表約500人出席，場面熱絡。活動中，由2026年會長廖瓔蓮與理事長高東茂接任，接棒展開新一年度會務推動。

2026年度新任執行團隊與嘉賓於會後合影，展現對未來會務發展的信心與凝聚力。（記...
2026年度新任執行團隊與嘉賓於會後合影，展現對未來會務發展的信心與凝聚力。（記者張庭瑜／攝影）
卸任理事長湯克成（右）與新任理事長高東茂（左）完成交接儀式，兩人共同展示歷屆理事...
卸任理事長湯克成（右）與新任理事長高東茂（左）完成交接儀式，兩人共同展示歷屆理事長名錄牌。（記者張庭瑜／攝影）

活動於下午6時開場，由南加州地區歷屆與新任卡拉OK歌唱比賽冠軍帶來表演，接續於晚間7時舉行會長與理事長交接儀式。各校友會代表高舉會旗依序進場，象徵會務順利交接與延續。

2025年會長曾翔瑜（左二）與理事長湯克成進行會旗交接儀式，象徵會務傳承，由廖瓔...
2025年會長曾翔瑜（左二）與理事長湯克成進行會旗交接儀式，象徵會務傳承，由廖瓔蓮（右三）接任2026年會長。（記者張庭瑜／攝影）

2025年新任會長廖瓔蓮表示，將推動青年團與社區參與為重點方向，並計畫將台大校友會十年來建立的青年團經驗分享給其他校友會，鼓勵各校成立屬於自己的青年組織，以培養後備幹部，延續校友會活力。她也介紹未來將推動的社區安全講座與志工活動，深化校友會與社區間的互動與連結。

加州第49選區眾議員方樹強（中）頒發嘉獎狀予2025年度校友會主要幹部，表彰其社...
加州第49選區眾議員方樹強（中）頒發嘉獎狀予2025年度校友會主要幹部，表彰其社區貢獻。（記者張庭瑜／攝影）
南加州中國大專院校聯合校友會第47屆年會會旗進場儀式，各校友會高舉會旗依序入場，...
南加州中國大專院校聯合校友會第47屆年會會旗進場儀式，各校友會高舉會旗依序入場，展現團結氣勢。（記者張庭瑜／攝影）

2024年卸任會長曾翔瑜表示，今年活動順利圓滿，感謝42所校友會的通力合作，也期盼新團隊持續精進。卸任理事長湯克成、加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）、洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍均出席並致詞。

年會晚宴現場座無虛席，約500人參與，場面熱絡，社區代表與僑界人士共襄盛舉（記者...
年會晚宴現場座無虛席，約500人參與，場面熱絡，社區代表與僑界人士共襄盛舉（記者張庭瑜／攝影）

年會安排豐富表演節目，包括舞蹈、合唱與器樂演出，曲目涵蓋「The Bells of Christmas」、「The Love Boat」、「It Never Rains in Southern California」等，展現校友多樣才藝。現場亦設有抽獎與卡拉OK互動活動，獎項包含科技產品、現金紅包及洛杉磯至台北來回機票四張，現場氣氛熱烈。

加州 南加 洛杉磯

