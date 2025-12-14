洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

我的頻道

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
洛杉磯台美商會會員大會完成改選，簡志誠當選2026年第41屆會長後於會場留影。（記者張庭瑜/攝影）
洛杉磯台美商會13日在羅斯密市888海珍大酒樓舉行2025年度會員大會，近百會員出席。會中除進行年度會務與財務報告外，並完成2026年第41屆會長及副會長選舉，簡志誠當選2026年會長，趙韻梅、王偉文及徐凰耕當選副會長。會中亦選出新一屆理事。

當選會長簡志誠表示，他的施政理念，是「凝聚、創新與共融」，將著重三大方向：強化會員制度、深化台美關係，以及培育新世代領袖。面對當前台美關係的多變局勢，簡志誠指出，關稅問題持續發酵，台商在美國扮演重要角色，擁有當地企業和政府的人脈資源。他表示將善用商會力量，協助台灣企業來美發展，具體作法包括與政府官員舉辦座談會，討論如EB-5投資移民門檻調升等政策變化。

現會長陳玲華回顧2025年度成果。她表示，商會今年舉辦多項活動，包括3月赴休士頓參加世界台灣商會聯合總會會議、4月參訪科技公司並舉辦台商之友交流晚宴、5月舉辦第四屆公益籃球友誼邀請賽、6月台灣珍奶節，以及9月組團訪台參加「世台會」會議並拜會台南、台中、嘉義等地方政府。商會今年另新增多位永久會員，會員人數持續成長。

洛杉磯台美商會13日舉行2025年度會員大會，會長陳玲華（中）主持會議並進行會務...
會中通過章程修正案，將會長候選資格從原本「過去五年有兩年擔任過副會長」放寬為擔任過副會長、秘書長或財務長的人參選，以擴大人才庫，讓更多有志服務的會員，有機會領導商會。

出席來賓包括中華民國總統府國策顧問楊信、駐洛杉磯台北經文處經濟組秘書謝嘉豪、洛杉磯僑教中心副主任方瓊逸、世界台灣商會聯合總會及北美洲台灣商會聯合總會多位現任及前任會長等。

洛杉磯台美商會2025年度會員大會會員齊聚一堂，會後合影記錄年度盛會。（記者張庭...
