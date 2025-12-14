洛杉磯美商會新會長 簡志誠當選

洛杉磯台美商會會員大會完成改選，簡志誠當選2026年第41屆會長後於會場留影。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯 台美商會13日在羅斯密市888海珍大酒樓舉行2025年度會員大會，近百會員出席。會中除進行年度會務與財務報告外，並完成2026年第41屆會長及副會長選舉，簡志誠當選2026年會長，趙韻梅、王偉文及徐凰耕當選副會長。會中亦選出新一屆理事。

當選會長簡志誠表示，他的施政理念，是「凝聚、創新與共融」，將著重三大方向：強化會員制度、深化台美關係，以及培育新世代領袖。面對當前台美關係的多變局勢，簡志誠指出，關稅問題持續發酵，台商在美國扮演重要角色，擁有當地企業和政府的人脈資源。他表示將善用商會力量，協助台灣企業來美發展，具體作法包括與政府官員舉辦座談會，討論如EB-5投資移民門檻調升等政策變化。

現會長陳玲華回顧2025年度成果。她表示，商會今年舉辦多項活動，包括3月赴休士頓 參加世界台灣商會聯合總會會議、4月參訪科技公司並舉辦台商之友交流晚宴、5月舉辦第四屆公益籃球友誼邀請賽、6月台灣珍奶節，以及9月組團訪台參加「世台會」會議並拜會台南、台中、嘉義等地方政府。商會今年另新增多位永久會員，會員人數持續成長。 洛杉磯台美商會13日舉行2025年度會員大會，會長陳玲華（中）主持會議並進行會務報告。（記者張庭瑜╱攝影）

會中通過章程修正案，將會長候選資格從原本「過去五年有兩年擔任過副會長」放寬為擔任過副會長、秘書長或財務長的人參選，以擴大人才庫，讓更多有志服務的會員，有機會領導商會。