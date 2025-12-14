大洛杉磯地區 已逾萬無證移民被逮

我的頻道

編譯陳盈霖╱綜合報導
川普大規模移民執法行動，引發洛市居民不安。圖為今年6月的洛杉磯反移民執法抗議中，國民兵站在政府大樓前。（美聯社）
川普大規模移民執法行動，引發洛市居民不安。圖為今年6月的洛杉磯反移民執法抗議中，國民兵站在政府大樓前。（美聯社）

NBC 4電視台報導，國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）11日表示，聯邦執法人員已在大洛杉磯地區逮捕逾萬無證移民。她並未說明這些逮捕行動的具體時間，但大規模移民執法行動於6月3日展開。

諾姆同時抨擊洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）及加州州長紐森，稱兩人「辜負加州人民，讓殺人、綁架與性侵犯罪者四處逍遙。」

川普政府多次宣稱，正在「將非法移民中的殺人犯、強暴犯、幫派成員、毒販及其他暴力犯罪者送回原籍地。」但是根據NBC新聞台日前取得最新數據，在川普政府上任後的前九個月內，移民官員逮捕的人數中，超過三分之一無犯罪記錄。根據柏克萊加大（UC Berkeley）「遣返數據計畫」（Deportation Data Project），移民暨海關執法局（ICE）今年1月20日至10月15日間逮捕的22萬人中，近7萬5000人沒有犯罪紀錄。

紐森辦公室11日回應NBCLA，形容川普移民政策是「總統與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）正在進行的一場殘酷且混亂的病態遊戲」。州長辦公室指出︰「他們不分青紅皂白的大規模逮捕、拘留與遣返，其行為帶有種族動機，對社會與經濟造成嚴重後果。」聲明並稱︰「他們甚至逮捕美國公民、辛勤工作的父母與經濟貢獻者，浪費納稅人的錢，去追捕那些合法走移民程序，如美國公民配偶等。」

州長辦公室強調，加州致力公共安全，讓真正的重罪犯在社區無立足之地，但川普只在意製造聳動新聞標題。貝斯也於聲明中指出，洛杉磯是以移民為榮的城市，「我們與所有移民社區站在一起。移民是社區、學校與經濟不可或缺的一部分。」

