華納兄弟遭收購 議員籲布班克市府介入

編譯組╱綜合報導
串流之王Netflix收購華納兄弟，不料半途殺出程咬金派拉蒙，出資高價惡意收購，目前花落誰家仍未知。(路透)
串流之王Netflix收購華納兄弟，不料半途殺出程咬金派拉蒙，出資高價惡意收購，目前花落誰家仍未知。(路透)

NBC電視台報導，隨著Netflix與派拉蒙（Paramount）競逐收購華納兄弟（Warner Bros. Discovery），布班克市議員安東尼（Konstantine Anthony）呼籲市府介入相關訴訟，以阻止這樁大型影視工作室的出售案。

曾任布班克市長的安東尼11日發表聲明，敦促市府出面干預，強調此舉是「保護本市的就業機會」。

安東尼指出，布班克素有「世界影視之都」美稱，任何涉大型影視集團整併的行為，都應依照美國反壟斷法，接受嚴格審查。

派拉蒙公司8日宣布，在一場高風險的競標戰中敗給Netflix，已對華納兄弟股東提出779億美元的敵意收購（指收購方在不需目標公司董事會同意的情況下，直接向市場上的股東提出收購要約）。

布班克市議會預計12月16日的下一次例會中，將對是否干預收購進行表決。

安東尼在2023年長達191天的好萊塢大罷工期間，曾擔任該市市長，同時也是美國演員工會（SAG）成員。

華納兄弟旗下資產涵蓋HBO、HBO Max串流平台，以及《哈利波特》系列電影。Netflix則是《怪奇物語》與《魷魚遊戲》的製作公司，在全球超過190個國家擁有逾3億付費訂戶。

Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）表示，公司始終以「娛樂全世界」為使命。若能結合華納兄弟豐富的影視資產–從《北非諜影》、《大國民》等經典作品，到《哈利波特》、《六人行》等現代熱門影集–再加上Netflix具文化影響力的原創內容，如《怪奇物語》、《KPop惡魔獵人》與《魷魚遊戲》，將能進一步擴大影響力。

此外，派拉蒙在提交的文件中指出，其競標資金部分來自沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國。

Netflix 哈利波特 魷魚遊戲

