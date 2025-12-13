迎戰世界盃與奧運商機 名牌啤酒加碼投資洛市

安海斯-布希斥資強化洛杉磯范奈斯廠，擴產主力品牌迎戰2026世界盃與2028奧運。（取自Anheuser-Busch官網）

啤酒製造商安海斯-布希（Anheuser-Busch）宣布，將在其位於洛杉磯 范奈斯（Van Nuys）的啤酒廠追加數百萬美元投資，確保當地就業穩定，並提升生產品質，以迎接2026年世界盃 足球賽（World Cup）與2028年夏季奧運 （Summer Olympics）。

安海斯-布希自1954年起深耕聖費南度谷（San Fernando Valley），長年扮演美西啤酒產業的重要據點。根據該公司洛杉磯廠總經理古提雷茲（David Gutierrez）表示，過去五年，范奈斯廠投資總額已超過1億8000萬美元，光是今年便投入740萬美元。

古提雷茲指出，這筆資金將協助廠區擴產、提升設備現代化，並進一步支持該公司核心產品生產。他說：「這項新投資，讓我們能釀造更多Michelob Ultra，這是全美銷售最高、成長最快的啤酒品牌之一。」

目前該廠共生產45種產品，包括廣受消費者歡迎的淡啤產品如Michelob Ultra、百威（Budweiser）、布希啤酒（Busch）與米獅龍系列（Michelob），以及自然光（Natural Light）。此外，公司亦生產多款限量精釀啤酒、無醇飲品與麥芽酒，包含眼鏡蛇（King Cobra）與颶風家族（Hurricane）系列，以及風味麥芽飲料如百加得銀朗姆（Bacardi Silver）與龍舌蘭風味啤酒（Tequiza）。

根據公司數據，洛杉磯是全美Michelob Ultra銷量最高城市，該品牌同時也是2026年世界盃與2028年奧運的官方啤酒贊助商。