我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

迎戰世界盃與奧運商機 名牌啤酒加碼投資洛市

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
安海斯-布希斥資強化洛杉磯范奈斯廠，擴產主力品牌迎戰2026世界盃與2028奧運。（取自Anheuser-Busch官網）
安海斯-布希斥資強化洛杉磯范奈斯廠，擴產主力品牌迎戰2026世界盃與2028奧運。（取自Anheuser-Busch官網）

啤酒製造商安海斯-布希（Anheuser-Busch）宣布，將在其位於洛杉磯范奈斯（Van Nuys）的啤酒廠追加數百萬美元投資，確保當地就業穩定，並提升生產品質，以迎接2026年世界盃足球賽（World Cup）與2028年夏季奧運（Summer Olympics）。

安海斯-布希自1954年起深耕聖費南度谷（San Fernando Valley），長年扮演美西啤酒產業的重要據點。根據該公司洛杉磯廠總經理古提雷茲（David Gutierrez）表示，過去五年，范奈斯廠投資總額已超過1億8000萬美元，光是今年便投入740萬美元。

古提雷茲指出，這筆資金將協助廠區擴產、提升設備現代化，並進一步支持該公司核心產品生產。他說：「這項新投資，讓我們能釀造更多Michelob Ultra，這是全美銷售最高、成長最快的啤酒品牌之一。」

目前該廠共生產45種產品，包括廣受消費者歡迎的淡啤產品如Michelob Ultra、百威（Budweiser）、布希啤酒（Busch）與米獅龍系列（Michelob），以及自然光（Natural Light）。此外，公司亦生產多款限量精釀啤酒、無醇飲品與麥芽酒，包含眼鏡蛇（King Cobra）與颶風家族（Hurricane）系列，以及風味麥芽飲料如百加得銀朗姆（Bacardi Silver）與龍舌蘭風味啤酒（Tequiza）。

根據公司數據，洛杉磯是全美Michelob Ultra銷量最高城市，該品牌同時也是2026年世界盃與2028年奧運的官方啤酒贊助商。

洛杉磯 世界盃 奧運

上一則

迪士尼燭光頌歌 點亮聖誕節慶夜

下一則

華納兄弟遭收購 議員籲布班克市府介入

延伸閱讀

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」
真的回收淋浴水釀啤酒 這品牌將行銷全美13州

真的回收淋浴水釀啤酒 這品牌將行銷全美13州
把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐看了刺眼

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐看了刺眼
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀

錢尼葬禮於華府舉行 拜登、布希預計出席但川普未獲邀
NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控