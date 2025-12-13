詐Netflix千萬《浪人47》導演被判罪

我的頻道

洛杉磯訊
以執導電影《浪人47》聞名的好萊塢導演Carl Erik Rinsch，因涉嫌詐騙Netflix公司1,100萬美元、卻從未製作出任何影集，於12月11日被判有罪。（美聯社）
根據KTLA電視台報導，以執導電影《浪人47》（47 Ronin）聞名的好萊塢導演Carl Erik Rinsch，詐騙Netflix公司1,100萬美元、卻從未製作任何影集，11日被判有罪。他將這筆資金花在奢侈品消費，包括多輛勞斯萊斯、一輛法拉利，以及價值約100萬美元的床墊與豪華寢具。他預計於2026年4月17日接受刑期宣判。

好萊塢報導（The Hollywood Reporter）指出，經過在曼哈頓為期一周的審判後，導演Carl Erik Rinsch被判定犯有一項電信詐欺罪（最高刑期20年）、一項洗錢罪（最高刑期20年），以及五項涉非法資金交易罪（每項最高刑期10年）。Rinsch預計將面臨長期監禁，最高可達90年。Netflix對此拒絕評論。

根據起訴書，Rinsch 2017年左右拍攝科幻影集《White Horse》，講述一名科學家創造出的類人種族，最終反抗其創造者。他利用自己的資金以及來自多家製作公司的投資，完成該系列的六集短片，並用這些作品向影業公司爭取資金，以製作完整劇集。

到2020年，Netflix應Rinsch的要求，又向他支付1,100萬美元，用來製作該劇集。這筆資金原本應用於前期及後期製作項目，包括支付工作人員薪酬以及剪輯已拍攝的影像素材。沒想到今年3月，Rinsch因被控將Netflix撥給他用來完成科幻影集《White Horse》（後更名《Conquest》）的1,100萬美元據為己有，而遭起訴。現年48歲的Rinsch從未完成該影集。

檢察官表示，Rinsch並未將這筆1100萬美元用於影集製作，而是轉入個人帳戶，並在短短幾個月內進行一連串失敗的投資，導致大約一半資金損失。之後，他將剩餘金額投入加密貨幣市場並獲利，但最後仍將這筆收益存入自己的銀行帳戶。

獲利之後，Rinsch出現多筆奢侈消費。Rinsch用至少240萬美元購買五輛勞斯萊斯和一輛法拉利，並花費65.2萬美元購買名表與服飾。他還買了兩張總價約63.8萬美元的床墊，另外再花29.5萬美元購買豪華寢具與床品。此外，他還用部分資金償還了約180萬美元的信用卡債務。

在審判期間，Rinsch的辯護律師主張，導演可以自由使用Netflix匯給他的1,100萬美元，因為該款是他完成影集部分內容的報酬。後來也曾表示，他在拍攝《White Horse》期間處「精神錯亂狀態」，因此不能被認定為詐騙。辯方日前也曾傳喚精神科醫師John Mariani，證明Rinsch當時無法具備詐欺罪所需的犯意（故意行為能力）。同時曾試圖將此案描述為民事合約爭議，而非一起刑案。

不過，在之前的過堂中，Rinsch曾否認反常行為源於精神疾病，表示這與他的自閉症有關。他曾在聽證中作證，「不管發生什麼，我可以告訴你，這不是藥物引起的，也不是精神疾病。只是加劇一種大多數人可能無法理解的神經類型。」

美國聯邦檢察官Jay Clayton在聲明中表示，今天的定罪結果顯示，當有人竊取投資者的資金時，「我們會追查資金流向，並追究其責任。」

Netflix 詐騙 好萊塢

