改地址資料人為疏失 南加男收1.3萬水電帳單

范奈斯居民Will Ventres近期收到一張來自洛杉磯市水電局的帳單，金額超過1萬3000美元。示意圖。（取自Pexels）

根據FOX 11電視台報導，洛杉磯 范奈斯（Van Nuys）居民文特雷斯（Will Ventres）近期收到洛杉磯市水電局（LADWP）的帳單，金額超過1萬3000美元，讓他一度以為是詐騙 。

文特雷斯以為那是假的，但事實並非如此。文特雷斯指出，他2020年搬入現址時，就已通知水電局更改地址，但帳單多年來卻被寄往其他地方。

他表示，曾多次致電水電局反映問題，對方回應稱受新冠疫情 影響，帳務更正作業延誤，讓他不用擔心。他一度不確定帳單是否由房東代繳，或是否仍在延期繳費寬限期內。由於從未收到帳單、也沒有正確的帳戶號碼，他無法透過線上系統查詢。

直到今年收到這張高額帳單，文特雷斯花費數小時撰寫電子郵件並致電客服。最終，一名客服主管同意減免2500美元，文特雷斯先行支付3000美元，其餘金額分期付款。文特雷斯後續將帳單逐漸付至剩下約6500美元後，欠款金額卻突然攀升至約1萬7000美元。

「他們告訴我，自2022年起就沒有實際讀取過我的水表，此前的1萬3000美元費用是估算，實際欠款應更多。」文特雷斯說。

在此情況下，他聯繫律師布拉德（Timothy Blood）。「我並不感到意外，」布拉德表示，即便考量機構有規模龐大、抄表設備問題及人為疏失等狀況，但連續多年記錄在案的地址更改申請未被處理，仍令人難以理解。

此外，LADWP規定不得追溯收費超過六年。文特雷斯指出，水電局告訴他，若期間未開立帳單，才適用該上限；但在他的情況中，帳單確有開立，只是寄錯地址。

感到挫折的文特雷斯將經歷發布到社媒，隨即收到大量回應，許多人描述相似遭遇。目前，他們正評估是否發起集體訴訟。

FOX 11電視台向LADWP查詢後，LADWP聲明回應：「洛杉磯市水電局已針對文特雷斯帳務問題的特殊情況進行調查。儘管文特雷斯在爭議期間確實使用相關服務，水電局仍與他合作解決問題，並免除其未付水電帳單中大部分的爭議金額。」

LADWP也提醒，凡有帳務疑問的用戶，可透過官網ladwp.com與水電局聯繫。