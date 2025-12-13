南加獲160萬撥款 強化交通安全分析

在南加州政府協會轄區內，步行與騎行僅占不到10%出行量，卻占全區三分之一以上的交通死亡案例。示意圖。（取自pexels）

南加州 政府協會（SCAG）近日獲得加州交通安全辦公室（OTS）交通安全補助撥款160萬美元，用來提升區域交通安全，包含強化事故預測模型與數據分析平台，並擴大推動行人與腳踏車安全的Go Human計畫。

據SCAG資訊，南加 州在行人與腳踏車事故方面，一直居高不下。SCAG所轄帝王縣、洛杉磯 縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣與范杜拉縣，平均每天有五人死於交通事故、20人重傷。雖然步行與騎行僅占不到10%出行量，但卻占全區三分之一以上的交通死亡案例。

這次補助中，約90萬美元將投入交通安全數據分析與事故預測平台的開發。這套平台可整合多模式交通系統資料，並透過模型分析道路風險，提供更精準的事故預防策略。

除數據平台外，OTS也提供70萬美元延續SCAG自2015年啟動的Go Human計畫。此項計畫透過社區教育、示範街道設計、安全宣導等方式，降低事故發生率並提升民眾交通安全意識。新的補助將支持計畫運作至2026年9月底，並協助擴大其在區域內的影響力。

SCAG預期，這些補助將與聯邦為期五年的「全民安全街道」（SS4A）計畫相互銜接，進一步擴大區域內的交通安全改善行動。