迪士尼燭光頌歌 點亮聖誕節慶夜

記者張宏/洛杉磯報導
2025年EPCOT國際假日慶典再度把燭光頌歌儀式帶到迪士尼樂園，活動從即日持續到12月30日。 （迪士尼圖片）
2025年EPCOT國際假日慶典再度把燭光頌歌儀式帶到迪士尼樂園，活動從即日持續到12月30日。 （迪士尼圖片）

迪士尼樂園聖誕假日氛圍中，欣賞燭光頌歌活動，聆聽好萊塢名人講述的聖誕故事。2025年EPCOT國際假日慶典，再度把燭光頌歌儀式（Candlelight Processional）帶到迪士尼樂園，活動從即日持續到12月30日。

每天當夜幕降臨，不僅睡美人城堡和迪士尼樂園的主街會點亮聖誕裝飾，美國花園劇院（America Gardens Theatre）舞台也裝點一新，50人編制的交響樂團和百餘合唱團歌手一起吟唱聖誕歌曲。這是迪士尼每年聖誕的經典活動，晚間有三個時段演出，來自各地的民眾匯集在這裡，在戶外暮色中欣賞美妙音樂。活動還會邀請影視明星擔任主講者，其中包括大家耳熟能詳的好萊塢明星Brendan Fraser、Gary Sinise、漫威女演員Brie Larson及Jordan Fisher、Susan Egan、Ashley Eckstein和Joel David Smallbone等。

華人Julia孫和朋友日前去迪士尼欣賞燭光頌歌，她表示，夜晚的迪士尼節日氣氛濃郁，在戶外觀看演出氛圍感更強，尤其是合唱團的歌手們從身邊走過，美妙的歌聲就在耳邊環繞。現場還有歌手演唱耳熟能詳的聖誕歌曲和名人講述聖誕節來歷，無論視覺還是聽覺的感受，都很獨特。

搭配燭光頌歌活動，迪士尼樂園內的各餐廳推出「燭光頌歌儀式餐飲套票」，包括早餐、午餐或晚餐（依選擇的餐廳而異），主餐＋甜點（或自助餐）和一張演出的門票，價格41美元到110美元不等。各種參與餐廳提供不同選擇，遊客一定能找到最適合假日行程的節慶餐點。

迪士尼年度假日季持續至2026年1月7日，迪士尼樂園的「小小世界」和「幽靈公館」紛紛推出全新假日版，另外還有聖誕奇幻遊行、假日魔法煙火表演，讓遊客與聖誕老人和其朋友們一起享受假日樂趣。

在迪士尼樂園聖誕假日氛圍中欣賞燭光頌歌活動，聆聽好萊塢名人講述的聖誕故事。（讀者...
在迪士尼樂園聖誕假日氛圍中欣賞燭光頌歌活動，聆聽好萊塢名人講述的聖誕故事。（讀者提供）
假日期間的睡美人城堡。（讀者提供）
假日期間的睡美人城堡。（讀者提供）
迪士尼樂園正當充滿聖誕氣氛。（讀者提供）
迪士尼樂園正當充滿聖誕氣氛。（讀者提供）
美國花園劇院（America Gardens Theatre）舞台裝點一新，50...
美國花園劇院（America Gardens Theatre）舞台裝點一新，50人編制的交響樂團和百餘名合唱團歌手一起吟唱聖誕歌曲。（讀者提供）

