港生獎來美學金開放申請 最高4年全額資助

快訊

記者劉子為/洛杉磯報導
香港校友會聯會獎學基金「2026年港生赴美升讀大學獎學金」開放申請中。（主辦方提供）

香港校友會聯會獎學基金「2026年港生赴美升讀大學獎學金」開放申請，申請截止日期為2026年1月12日。符合資格且具實際經濟需要者，有機會獲頒最高四年全額資助。

成立於1996年的香港校友會聯會獎學基金多年來致力培育青年，協助成績優秀、家境清貧且有志赴美深造的香港學生。獎學金具體金額將根據實際學費及學生同時獲得的其他資助調整，最長可續領四年，視受助者的大學在學成績而定。

申請者須為香港永久居民，且並非美國公民或永久居民；於香港中學連續就讀至少三年，並目前為全日制學生。成績要求包括：IGCSE 六科A+/A；或 SAT I 1300分以上；或 ACT 28分以上；或 IB 文憑試（含預測）40分。

此外，針對才能獎學金，基金會除要求申請人具備相應學術成績外，亦會特別評估其在擬修讀領域中的特殊成就、資質、創造力及卓越才能。

所有申請者必須於2026年秋季首次獲美國四年制大學本科錄取，並提供相關文件證明其具備實際經濟需要。基金會將安排面談及家訪，以全面了解學生及家庭狀況；成功通過審核者將於2026年4月收到電郵通知。

相關申請辦法及詳情可瀏覽 www.hksaf.org，或於辦公時間致電626-281-8179查詢。申請截止日期為2026年1月12日。

