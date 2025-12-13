我的頻道

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

美中工商協會理事會改選 林寧國連任會長

美中工商協會日前選舉第20屆理事會成員、會長，完成換屆。（美中工商協會提供）
美中工商協會日前舉行會員大會，並舉辦第20屆理事會選舉，林寧國成功連任當選會長。

經過全體會員投票選舉，美中工商協會第20屆理事會成員還有： 張國興、杜惠莉、顧淩雲、李春雨、李惠瓊、李學祥、劉麗亞、馬琳、毛利誠、潘明、錢敏玉、邵泓升、楊衛寧、鐘毅勇。

大會結束後，新一屆理事會立即召開第一次理事會會議，通過由會長任命Andrew Pan、Sophia Li、Larry Li為副會長，Mariah Qian為秘書長，Marlynn Ma為財務長。

該協會表示，第20屆理事會的成立標志著美中工商協會又邁入一個新的發展階段，新團隊有新的開始和使命。協會將繼續以服務會員，合作社區，強化交流，提供多渠道商貿交流平台與信息等為使命，攜手共進，迎向更加精彩的未來。

美中工商協會是一個位於美國南加州，具有相當規模和影響力的商會。協會成立於1996年，距今已有29年歷史，是由在美國取得傑出成就的華裔企業家，以及有規模公司的高級管理人員和各行業專業人士組成。協會目前擁有上百名精英會員和企業會員，並分散在各個行業領域，包括新能源，金融和地產等。

