快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

洛縣提環境訴訟 控多家業者未封油井釀汙染

洛杉磯訊
洛縣提告要求業者封閉閒置與廢棄油井，遏止汙染擴散。(美聯社)

洛杉磯縣11日對多家油氣井營運商提起環境訴訟，控訴業者未妥善封閉位於英格伍油田（Inglewood Oil Field）的廢棄及閒置油氣井，導致有毒物質外洩，危害周邊社區民眾健康與環境安全。

被告包括Sentinel Peak Resources California LLC、Freeport-McMoRan Oil & Gas LLC、Plains Resources Inc.及Chevron U.S.A. Inc.。洛縣在遞交至洛杉磯高等法院的訴狀中指出，這些公司未依規定封閉油井，導致空氣、土地與水源遭受汙染，對英格伍油田周邊社區造成重大健康與環境風險。

根據洛縣政府資料，英格伍油田周邊5英里內居住人口逾百萬人，區域內包含住宅、學校、公園與商業設施。洛縣指出，該油田中有超過四分之一的未封閉油井為閒置井，另有逾70口井已無產油能力，但仍持續排放有毒物質。

根據洛縣政府的規定，閒置油井指連續24個月未生產石油或天然氣的油井；耗竭井則為每日平均產量不超過兩桶的油井。若業者未依法封井退役，未來可能需由州政府與納稅人承擔高額處理費用。

針對洛縣衛生局（Department of Public Health）日前完成的這項健康與環境研究。代表被告的Sentinel Peak律師葛利頓（Erin Gleaton）聲稱該研究未發現油田作業對社區健康造成影響，並回應訴訟「毫無根據」，強調公司長期符合法規規範，指控內容與州政府與縣政府多年的科學研究結果相悖。

不過，洛縣縣政委員會委員米切爾（Holly Mitchell）駁斥該說法，強調此案為維護環境正義、保障居民健康的必要行動。她說，「洛縣不再等待，我們將堅定要求這些油氣井公司履行義務，封閉已無效能的油氣井，遏止毒物繼續滲透進已長期處於環境不公正的社區。」

米切爾所屬選區涵蓋英格伍油田，她近年積極推動禁止新設油氣井並要求逐步淘汰現有設施。

洛杉磯縣政府永續發展主任康帕拉斯（Rita Kampalath）說，「這起訴訟展現洛縣推動永續發展的決心，面對化石燃料對社區的衝擊，我們無法視而不見。」訴訟要求法院裁定，被告應每日為每口違規油井支付最高2500美元的民事罰款。洛縣法律顧問哈里森（Dawyn Harrison）則表示，這起訴訟目標在於促使油公司清理汙染、終結對少數族裔社區的環境不公，避免將巨額費用轉嫁給納稅人。

洛縣提告要求業者封閉閒置與廢棄油井，遏止汙染擴散。（示意圖取自Pexels）

洛縣 洛杉磯 石油

