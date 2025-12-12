我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

包裹送到家門口 半小時就被偷 華人喊心累

記者王若然／鮑爾溫公園市報導
快遞員拍攝的照片顯示，包裹於6日晚6時32分送到了王女士的前院。（王女士提供）
每逢年底節慶期間，大大小小的偷盜經常發生，一不小心就可能成為受害者。南加州華裔居民王女士，近日趁著黑五購物季買了不少包裹，自認已有所防範，但還是被盜賊迅雷不及掩耳之勢盜走包裹。她說，每次都要擔心包裹有沒有送到家、有沒有被偷，真的「心累」。

王女士住在南加州鮑爾溫公園市（Baldwin Park）一個鐵門小區。她介紹，這個小區裡全是一戶挨著一戶的康斗屋，非常密集。王女士趁著黑色星期五商家有折扣，網購了三個包包，一共價值約300美元。王女士說，一般有貴重物品寄送到家，她都會隨時查看運送進程，確保包裹送到後，儘快拿到屋子裡。

12月6日下午約5時，她出門辦事，到家時約為7時，她看到前院的鐵門半開著，不以為意。第二天，她查看包裹運送進程，發現快遞員已經在6日下午6時32分送到王女士前院。比預期的寄達時間提前了一天。然而王女士經過與家人反覆確認，並沒有找到包裹。再次回想前一天回家後看見鐵門半開，她斷定，有人偷走了包裹。

王女士表示，快遞員6時32分將快遞送到家，她7時回到家沒有看到包裹，中間就隔了半個小時。說明小偷動作很快，她懷疑是慣犯。

王女士表示很氣憤，對她而言，損失的不僅是包包，還有黑五期間的超低折扣，以後可能再也碰不到這個好價了；王女士也為商家不值，白白要承擔這樣的損失。

這已經是王女士兩個多月內第二次丟包裹。10月3日，她在某購物網站上買150美元的護膚品，結果快遞員竟然送錯地址，並且將快遞丟在集體郵箱旁邊的公共區域，意味著任何人都可以隨意拿走。當王女士意識到此情況後，趕到郵箱旁邊，包裹早已不翼而飛。這件事之後的幾天，也無人歸還她的包裹。

雖然兩次丟包裹的損失都不用王女士承擔，但她表示社會治安差，人的道德感低讓她很唏噓。兩次事件後，她只得更加小心，每次網購寄來的東西她都要時刻關注進程，不能給小偷可趁之機。王女士表示，這真的很「心累。」

加州 南加 黑五

