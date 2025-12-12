台僑夫妻創辦 家家藥局從零起步深耕內陸華社

巫南生（左）與林宜樺（右）深耕社區，經營藥局，守護健康。（記者啟鉻／攝影）

當南加州內陸帝國的華人 人口仍相對較少時，一對台僑夫妻巫南生（Ivan Wu）與林宜樺（Yi Hua Lin），卻在這片尚未成形的華人社區，找到屬於他們的創業可能性。兩人選擇在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）創辦「家家藥局」，從零開始開啟艱辛卻充滿希望的創業旅程。

多年來，他們憑著誠懇與毅力，一步一步在內陸站穩腳步，逐漸贏得居民信任。正當藥房營運開始好轉，新冠疫情 驟然來襲，將他們推入困境。然而，這場重創，也讓夫妻倆更堅信：藥房的核心，不只是藥品，更是成為居民獲取資訊、互相支持、守護健康的社區中心。他們希望深化與居民連結，讓「家家藥房」成為社區不可或缺的健康夥伴。

巫南生16歲時隨家人自台灣移民 美國，林宜樺則從台灣大學畢業後，來美深造。攻讀藥學並獲博士學位，取得加州藥劑師執照。林宜樺笑說，父母與姐妹，都在台灣從事醫藥專業，家族背景也讓她與丈夫在婚後萌生經營「屬於自己的社區藥房」的夢想。

2011年，他們從洛杉磯搬到內陸；三年後，在庫卡蒙加牧場市創立藥房。

創業初期，挑戰遠比想像更艱難。巫南生回憶，當時附近華人不多，他們對社區也十分陌生；藥房雖然以處方藥為主，但若沒有在地人脈與患者信任，再好的專業也難以發揮。前五年，是最難熬的日子。

林宜樺坦言：「從零開始的那段時間，真的很辛苦，有時忙到忍不住掉眼淚。」藥房剛開張時，一張處方單都沒有。她常問自己，是否真的做出正確選擇？所幸藥房所在的購物廣場，已有99大華超市進駐，象徵當地的華人族群正在成長，也讓夫妻倆在低潮中看見希望。

為拓展客源，他們主動拜訪醫師診所，建立合作關係。但十餘年前，內陸地區說中文的家庭科醫師不多，每位客人對他們而言都彌足珍貴。林宜樺不厭其煩，耐心向長者與新移民詳細解釋處方內容。許多顧客後來不只把他們當藥師，更當成朋友，有人帶著不懂的英文文件來求助，有長者無法出門時，他們也願意親自送藥上門，甚至主動分享社區活動資訊。這些看似「與藥無關」的小事，反而讓藥房與居民的距離越來越近。

正當藥房度過艱難的起步階段、客源逐漸穩定之際，新冠疫情突如其來，再次將他們推入巨大的經營壓力。因防疫規定，藥房限制顧客入內，許多非處方藥銷量驟降，營收受重創。他們也在這段期間，見證疫情的殘酷。

林宜樺記得，一對常來取藥的華人老夫妻因感染新冠隔離。一天，她只看到老伴前來取藥，關心問起近況，才得知老先生感染新冠過世。林宜樺一時說不出話，只覺心一緊：「真的很難過。」那段時間，社區裡也有藥房撐不下去而關門。

除起步困難、疫情衝擊外，藥房還面臨保險公司逐年降低處方藥給付的壓力。為生存，他們必須精打細算、降低成本、提高營運效率，努力維持藥房的正常運作。

林宜樺說，內陸地區華人藥房並不多，而近年華人移民增加，對專業用藥知識的需求也日益提升。正因如此，他們更希望能讓「家家藥局」成為社區居民值得信賴的健康資源中心。她說：「只要我們還能做，我們就會盡力做下去。」