涉賄賂助華商獲大麻許可證 前市議員認罪

前康普頓市議員Isaac Jacob Galvan10日對聯邦賄賂罪和逃稅罪指控認罪。（康普頓市府）

前康普頓（Compton）市議員蓋文（Isaac Jacob Galvan）10日對聯邦刑事指控認罪。檢方指出，他向鮑爾 溫公園市的一名市議員支付7萬美元賄賂，以換取對方在商業大麻 許可案的投票 與支持；他也因連續四年未申報聯邦稅、未向國稅局（IRS）申報超過50萬美元收入，而被控逃漏聯邦所得稅。蓋文曾作為中間人，通過賄賂市議員，幫助華商取得大麻許可證。

今年38歲的蓋文，對一項賄賂罪，以及一項逃稅指控認罪。蓋文目前以1萬美元保釋，他已同意向IRS支付32萬3557美元作為賠償。

認罪協議寫道，鮑爾溫公園市於2017年6月允許在市內從事大麻種植、製造與販售。不久後，時任市議員的波伽可（Ricardo Pacheco）向希望在當地取得大麻相關許可的企業索賄。波伽可1997年起任職市議員，直到2020年6月辭職，他曾於2018年擔任代理市長。

蓋文（2013至2022年任康普頓市議員）提供顧問服務給鑽石吧的進出口公司W&F International Corp.，該公司希望在鮑爾溫公園取得大麻許可。蓋文代為協調並促成W&F的公司負責人、亞凱迪亞居民、52歲白益昌（Yichang Bai，音譯）向波伽可支付7萬美元賄賂。白益昌已否認聯邦指控，案件預計2026年2月開庭審理。

蓋文以賄賂換取波伽可在2018年6、7 月的市議會中投票支持W&F獲得大麻許可，並於同年底支持該公司遷移其營運據點。

檢方指出，在整個賄賂計畫中，蓋文與白益昌採取手段掩飾賄款來源，避免W&F與白益昌與該付款的關聯被發現。例如，白益昌向欠他錢的第三方收集支票，再按照蓋文指示，將未填寫收款人欄位的支票交給蓋文；蓋文再將支票交給波伽可，由波伽可或其他第三方兌現。

在批准W&F遷移的投票後不久，波伽可要求蓋文再向W&F取得更多錢，以支付他的法律辯護基金。蓋文告訴白益昌，波伽可想要2萬5000美元，但白益昌只願意支付2萬美元。根據過往安排，白益昌提供七張來自不同銀行帳戶、且不是他本人或W&F的支票，蓋文安排把這些支票交給波伽可，作為換取其持續支持與投票的進一步賄款。

聯邦地區法院法官Otis D. Wright II已將量刑聽證排定於2026年6月8日。屆時，蓋文在賄賂罪上最高可判10年聯邦監禁，逃稅罪最高可判5年監禁。