我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月孝親費6千元 各背學貸 亞裔醫師夫婦叫苦

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

哈崗華人協會寒冬送暖 赴工業市警局致謝執法人員

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
主辦單位準備多份節慶禮品與感謝卡，親赴警局致意，向長年守護華人社區安全的警員表達感謝。（記者張庭瑜╱攝影）
主辦單位準備多份節慶禮品與感謝卡，親赴警局致意，向長年守護華人社區安全的警員表達感謝。（記者張庭瑜╱攝影）

歲末之際，由哈崗華人協會與「TACF社區安全人人有責」基金會共同舉辦的「寒冬送暖」活動，10日在洛杉磯縣警局工業市分局溫馨登場。活動透過實地拜訪與交流，向維護社區安全的執法人員表達感謝，並促進居民與警察之間的互信與合作。

現場聚集近30名義工與多位華人社區代表，攜帶節日點心與禮品前往警局，與警察面對面交流、致謝。

洛縣警局工業市分局警員Romel Coe代表警局感謝社區的來訪與支持。他表示，能夠連續三年與TACF基金會以及華人社區合作，是一份榮耀。透過每年的交流與合作，警方與社區的互動持續深化，也讓彼此關係愈加緊密。

他特別提醒，隨著年底假期來臨，居民應更加注意個人財物安全。「尤其是在銀行提款或使用ATM機時，切勿讓大量現金或貴重物品外露，應隨時留意四周有無可疑人物尾隨。」他指出，近期曾發生數起案件，嫌犯趁民眾走出銀行行搶，警方正在全力預防類似案件再發生。

「我們不希望民眾過度緊張，但務必保持警覺，特別是在夜間或身上攜帶大量現金時。」Romel Coe強調，警局大門全年無休開放，民眾如有疑問或需要協助，皆可隨時聯繫警局。

哈崗華人協會會長方孝偉表示，這是協會連續第四年舉辦該活動，目的是向警局表達謝意。他指出，社區治安始終是華人最重視的議題之一，尤其近年持槍搶劫、入室盜竊與商場搶案層出不窮，讓許多居民感到憂心。

方孝偉呼籲華人提高警覺，並提醒社區應擔任警方的「眼睛與耳朵」，即時通報可疑情況，共同維護安全。

TACF基金會會長管毅秀表示，每年舉辦「寒冬送暖」活動，除為警察們帶來節日氣氛，也讓社區有機會實際表達感謝。

參與活動的華興保險負責人張國興也指出，洛縣警局工業市分局照顧的轄區，涵蓋大多數華人聚居地，華人應與警方建立良好關係，主動認識、了解執法機構的服務內容，不應再以「害怕警察」的心態看待執法人員。

哈崗華人協會與TACF基金會10日舉辦「寒冬送暖」活動，數十位義工與社區代表前往...
哈崗華人協會與TACF基金會10日舉辦「寒冬送暖」活動，數十位義工與社區代表前往工業市警局合影，象徵社區與警方合作緊密、情誼深厚。（記者張庭瑜╱攝影）
哈崗華人協會會長方孝偉（右三）代表社區向洛縣警局工業市分局表達感謝，並頒發感謝狀...
哈崗華人協會會長方孝偉（右三）代表社區向洛縣警局工業市分局表達感謝，並頒發感謝狀予執法人員，感謝其守護轄區安全。（記者張庭瑜╱攝影）

華人 工業市 洛縣

上一則

粵港澳總商會 為香港火災募款

下一則

凱悅門窗3層節能系列 隔音、隔熱、防盜

延伸閱讀

洛縣遊民屋更名重提案 18日辦說明會 亞市社區關注籲市民發聲

洛縣遊民屋更名重提案 18日辦說明會 亞市社區關注籲市民發聲
法拉盛荷莉公民組織 年末社區同歡 互致祝福

法拉盛荷莉公民組織 年末社區同歡 互致祝福
莊文怡辦公室 號召社區贈千名兒童玩具

莊文怡辦公室 號召社區贈千名兒童玩具
好學生、理科生 竟然可省汽車保費

好學生、理科生 竟然可省汽車保費
好學生、理科生 保車險可談額外折扣

好學生、理科生 保車險可談額外折扣
好學生、理科生 汽車保費享折扣

好學生、理科生 汽車保費享折扣

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺