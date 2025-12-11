哈崗華人協會寒冬送暖 赴工業市警局致謝執法人員

主辦單位準備多份節慶禮品與感謝卡，親赴警局致意，向長年守護華人社區安全的警員表達感謝。（記者張庭瑜╱攝影）

歲末之際，由哈崗華人 協會與「TACF社區安全人人有責」基金會共同舉辦的「寒冬送暖」活動，10日在洛杉磯縣警局工業市 分局溫馨登場。活動透過實地拜訪與交流，向維護社區安全的執法人員表達感謝，並促進居民與警察之間的互信與合作。

現場聚集近30名義工與多位華人社區代表，攜帶節日點心與禮品前往警局，與警察面對面交流、致謝。

洛縣 警局工業市分局警員Romel Coe代表警局感謝社區的來訪與支持。他表示，能夠連續三年與TACF基金會以及華人社區合作，是一份榮耀。透過每年的交流與合作，警方與社區的互動持續深化，也讓彼此關係愈加緊密。

他特別提醒，隨著年底假期來臨，居民應更加注意個人財物安全。「尤其是在銀行提款或使用ATM機時，切勿讓大量現金或貴重物品外露，應隨時留意四周有無可疑人物尾隨。」他指出，近期曾發生數起案件，嫌犯趁民眾走出銀行行搶，警方正在全力預防類似案件再發生。

「我們不希望民眾過度緊張，但務必保持警覺，特別是在夜間或身上攜帶大量現金時。」Romel Coe強調，警局大門全年無休開放，民眾如有疑問或需要協助，皆可隨時聯繫警局。

哈崗華人協會會長方孝偉表示，這是協會連續第四年舉辦該活動，目的是向警局表達謝意。他指出，社區治安始終是華人最重視的議題之一，尤其近年持槍搶劫、入室盜竊與商場搶案層出不窮，讓許多居民感到憂心。

方孝偉呼籲華人提高警覺，並提醒社區應擔任警方的「眼睛與耳朵」，即時通報可疑情況，共同維護安全。

TACF基金會會長管毅秀表示，每年舉辦「寒冬送暖」活動，除為警察們帶來節日氣氛，也讓社區有機會實際表達感謝。

參與活動的華興保險負責人張國興也指出，洛縣警局工業市分局照顧的轄區，涵蓋大多數華人聚居地，華人應與警方建立良好關係，主動認識、了解執法機構的服務內容，不應再以「害怕警察」的心態看待執法人員。