奇諾岡歡樂年華長青會 摜蛋熱舞迎佳節

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡歡樂年華長青會才藝班排舞表演。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡歡樂年華長青會日前在社區中心舉辦迎接聖誕佳節聚餐及表演活動。才藝班成員盡展歌唱、舞蹈學習成果，還將平時學習的摜蛋遊戲、匹克球運動內容首次融入舞蹈，表演「摜蛋競賽舞」、「匹克球友誼舞」，整個活動大廳歌舞音樂不斷，洋溢歡樂祥和氣氛。

每年在聖誕前夕，奇諾岡歡樂年華長青會都會召集成員參加迎佳節聚餐及文娛表演。當天參與活動的有百餘位長者，最年長者已逾九旬。作為年度活動，除大家熟悉的歌舞節目，這次特由Liz和Bob老師團隊編舞創新，首次將華人熟悉的撲克牌遊戲摜蛋與舞蹈結合，創編「慣蛋競賽舞」，還將現在流行的匹克球也加入舞蹈元素，創編「匹克球友誼舞」，展示長青會成員樂於學習新知識，結合日常娛樂和健身運動，勇於創新。

當天還邀請華興保險創辦人張國興作為嘉賓，並贈送紀念品。活動開始是全體成員與來賓大合唱「歡樂年華」，接著長青會各才藝班自編自演多個精彩節目，卡拉OK、社交舞、健美操、排舞，還有賓果（Bingo）遊戲。期間還向過生日長者祝賀生日快樂。無論是旗袍、皮衣走秀，還是大抽獎，都讓現場充滿歡聲笑語，最後大家齊唱「明天會更好」。

長青會顧問邱啟宜表示，奇諾岡歡樂年華長青會成員多來自中國、台灣、香港、菲律賓、印尼、泰國的華僑鄉親，大家退休後聚在一起，彼此分享各自在美生活體驗，還有以往工作經歷。最重要的是大家都珍惜退休後的黃金時光，無論是在哪個才藝班，都豐富了每個人的生活，返家後也會與家人、子女分享快樂。有時大家結伴坐郵輪旅行，欣賞自然之美。

長青會現任會長Jason Zhao表示，歡樂年華長青會願意傾注熱情為大家服務，不僅提供長者一個交朋友、練身心的地方，更成為許多人退休生活的寄託，大家在這裡健康、開心、快樂。希望長者們都走出家門，加入長青會，在這裡，大家不僅找回青春快樂，也創造屬於退休人生的另一段更具特色的歡樂年華。

旗袍秀。（記者啟鉻／攝影）
皮衣時尚秀。（記者啟鉻／攝影）
男聲小合唱。（記者啟鉻／攝影）
交誼舞表演。（記者啟鉻／攝影）
