我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

工作被AI取代？ 不懂使用者遭淘汰

記者張庭瑜/鳳凰城報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NATEA總會長楊燿宏（左）於年會中頒發卓越獎予台積電亞利桑納廠資深副總經理楊懷德，肯定其在美國建立世界級晶圓廠的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）
NATEA總會長楊燿宏（左）於年會中頒發卓越獎予台積電亞利桑納廠資深副總經理楊懷德，肯定其在美國建立世界級晶圓廠的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

北美台灣工程師協會（NATEA）6日在亞利桑納州立大學坦佩校區舉行年度大會暨技術峰會，慶祝協會成立35周年。這是NATEA首度將年會從矽谷移師外地舉辦，吸引全美數百位工程師與科學家參與。

此次選址與台積電近年在亞利桑納州設廠密切相關。NATEA亞利桑納分會會長郭正展指出，隨著台積電及其供應鏈陸續進駐，愈來愈多台灣工程師移居鳳凰城都會區。他回憶，2023年7月接獲余金榜博士來電時，便預期將迎來一波工程人才與製造業進駐。短短兩年多，亞利桑納分會已發展逾百名付費會員，整體工程師社群規模達250多人，並舉辦超過10場專業活動。

本屆峰會邀請三位講者。NXP半導體高級營運總監Phillip Manning博士分享半導體產業趨勢與製造創新；Advantest技術與業務發展副總裁Chee-Wah Ho聚焦AI時代下測試工程的挑戰與機會；亞利桑納州立大學凱瑞商學院資訊系統系主任陳佩瑜教授，則剖析人工智慧對生活、工作與社會的深遠影響。Chee-Wah Ho指出，隨著AI晶片與高效能運算快速成長，半導體測試的複雜度大幅提升，「AI不會取代你的工作，但會使用AI的人，會取代不會使用AI的人，」他呼籲工程師積極擁抱AI，將其視為提升效率的關鍵工具。

陳佩瑜則提出，當AI能擔任助理、顧問甚至醫生，人們究竟更信任AI還是真人？她指出，現場調查顯示，社會態度正逐漸轉變，但AI也伴隨提示詞注入、資料偏誤與隱私風險，亟需治理機制因應。她強調，教育與醫療將是AI影響最深的領域，人類與AI的合作必須創造真正的價值，而非造成人才能力退化。

NATEA總會長楊燿宏表示，協會近兩年積極拓展各地分會。除矽谷外，亦重振或新設亞利桑納、亞特蘭大、西雅圖、渥太華與芝加哥分會，並成立「青年NATEA」，吸引年輕世代與學生家庭參與。他指出，許多工程師在事業高峰期曾出現參與斷層，透過親子共同參與的模式，成功建立正向循環。

而統計顯示，NATEA的Facebook社群自2018年的230人，成長至目前約5000人，LinkedIn群組也增至700多人；會員年齡與性別分布日趨多元，展現協會永續發展潛力。創會會長余金榜在年會中回顧協會歷史。1989年，時任柏克萊加州大學教授的李遠哲提出「為何北美沒有台灣工程師協會」的問題，促使余金榜挺身而出，並於1991年正式創立NATEA。他回憶，創會初期尚無電腦文書處理，通知皆為手寫，夫妻倆甚至輪流在家招待友人討論籌會事宜。35年後，被稱為「創會母親」的小鳳阿姨也親臨現場，全場更起立致敬。

年會中並頒發NATEA卓越獎，台積電亞利桑納廠資深副總經理楊懷德因帶領團隊在美國成功打造世界級晶圓廠而獲獎；另一位得獎者為NASA韋伯太空望遠鏡核心鍍金反射鏡元件設計者莊文憲博士，其研究成果使人類得以觀測最遙遠的星系。

洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍、駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長顏宏偉，以及駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組組長周立偉等僑務代表亦到場祝賀。年會除專題演講外，亦安排職涯博覽會、交流餐敘與抽獎活動，展現NATEA重視家庭友善與世代傳承的精神。

在亞利桑納州立大學舉行的NATEA年度大會吸引近百名與會者共襄盛舉，專題演講座無...
在亞利桑納州立大學舉行的NATEA年度大會吸引近百名與會者共襄盛舉，專題演講座無虛席。（記者張庭瑜/攝影）
NATEA於年會中向講者致贈紀念品，左起為創會會長余金榜、亞利桑那州立大學陳佩瑜...
NATEA於年會中向講者致贈紀念品，左起為創會會長余金榜、亞利桑那州立大學陳佩瑜教授與NATEA總會長楊燿宏。（記者張庭瑜/攝影）
NATEA於年會中向講者致贈紀念品，左起為創會會長余金榜、WITS美國事業部主管...
NATEA於年會中向講者致贈紀念品，左起為創會會長余金榜、WITS美國事業部主管Tim Tang、NXP半導體高級營運總監Phillip Manning博士，以及NATEA總會長楊燿宏。（記者張庭瑜/攝影）
北美台灣工程師協會（NATEA）35周年年會暨技術峰會中，多位專題講員與協會代表...
北美台灣工程師協會（NATEA）35周年年會暨技術峰會中，多位專題講員與協會代表合影，分享半導體與人工智慧等領域的專業觀點。（記者張庭瑜/攝影）
NATEA於年會中向講者致贈紀念品，表彰其專業分享。左起為創會會長余金榜、Adv...
NATEA於年會中向講者致贈紀念品，表彰其專業分享。左起為創會會長余金榜、Advantest技術與業務發展副總裁Chee-Wah Ho、NATEA總會長楊燿宏。（記者張庭瑜/攝影）

AI 台積電 亞利桑納州

上一則

Android手機新功能：求救911可連線即時影音

下一則

涉賄賂助華商獲大麻許可證 前市議員認罪

延伸閱讀

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難

台積電成美國「非官方國家隊」？紐時：川普布局讓台積處境艱難
台積電先進封裝 CoWoS大爆單

台積電先進封裝 CoWoS大爆單
亞利桑納超速 保費年增率冠全美

亞利桑納超速 保費年增率冠全美
南加中文學校聯合會秋季學術比賽 217人得獎

南加中文學校聯合會秋季學術比賽 217人得獎
Temu再遭起訴 亞利桑納州：竊取個資觸犯消保法

Temu再遭起訴 亞利桑納州：竊取個資觸犯消保法
台積電建立人才供應鏈 亞利桑納學徒計畫擴大招募

台積電建立人才供應鏈 亞利桑納學徒計畫擴大招募

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺