工作被AI取代？ 不懂使用者遭淘汰

NATEA總會長楊燿宏（左）於年會中頒發卓越獎予台積電亞利桑納廠資深副總經理楊懷德，肯定其在美國建立世界級晶圓廠的貢獻。（記者張庭瑜/攝影）

北美台灣工程師協會（NATEA）6日在亞利桑納州 立大學坦佩校區舉行年度大會暨技術峰會，慶祝協會成立35周年。這是NATEA首度將年會從矽谷移師外地舉辦，吸引全美數百位工程師與科學家參與。

此次選址與台積電 近年在亞利桑納州設廠密切相關。NATEA亞利桑納分會會長郭正展指出，隨著台積電及其供應鏈陸續進駐，愈來愈多台灣工程師移居鳳凰城都會區。他回憶，2023年7月接獲余金榜博士來電時，便預期將迎來一波工程人才與製造業進駐。短短兩年多，亞利桑納分會已發展逾百名付費會員，整體工程師社群規模達250多人，並舉辦超過10場專業活動。

本屆峰會邀請三位講者。NXP半導體高級營運總監Phillip Manning博士分享半導體產業趨勢與製造創新；Advantest技術與業務發展副總裁Chee-Wah Ho聚焦AI 時代下測試工程的挑戰與機會；亞利桑納州立大學凱瑞商學院資訊系統系主任陳佩瑜教授，則剖析人工智慧對生活、工作與社會的深遠影響。Chee-Wah Ho指出，隨著AI晶片與高效能運算快速成長，半導體測試的複雜度大幅提升，「AI不會取代你的工作，但會使用AI的人，會取代不會使用AI的人，」他呼籲工程師積極擁抱AI，將其視為提升效率的關鍵工具。

陳佩瑜則提出，當AI能擔任助理、顧問甚至醫生，人們究竟更信任AI還是真人？她指出，現場調查顯示，社會態度正逐漸轉變，但AI也伴隨提示詞注入、資料偏誤與隱私風險，亟需治理機制因應。她強調，教育與醫療將是AI影響最深的領域，人類與AI的合作必須創造真正的價值，而非造成人才能力退化。

NATEA總會長楊燿宏表示，協會近兩年積極拓展各地分會。除矽谷外，亦重振或新設亞利桑納、亞特蘭大、西雅圖、渥太華與芝加哥分會，並成立「青年NATEA」，吸引年輕世代與學生家庭參與。他指出，許多工程師在事業高峰期曾出現參與斷層，透過親子共同參與的模式，成功建立正向循環。

而統計顯示，NATEA的Facebook社群自2018年的230人，成長至目前約5000人，LinkedIn群組也增至700多人；會員年齡與性別分布日趨多元，展現協會永續發展潛力。創會會長余金榜在年會中回顧協會歷史。1989年，時任柏克萊加州大學教授的李遠哲提出「為何北美沒有台灣工程師協會」的問題，促使余金榜挺身而出，並於1991年正式創立NATEA。他回憶，創會初期尚無電腦文書處理，通知皆為手寫，夫妻倆甚至輪流在家招待友人討論籌會事宜。35年後，被稱為「創會母親」的小鳳阿姨也親臨現場，全場更起立致敬。

年會中並頒發NATEA卓越獎，台積電亞利桑納廠資深副總經理楊懷德因帶領團隊在美國成功打造世界級晶圓廠而獲獎；另一位得獎者為NASA韋伯太空望遠鏡核心鍍金反射鏡元件設計者莊文憲博士，其研究成果使人類得以觀測最遙遠的星系。