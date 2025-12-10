市府沒回應 民眾自畫斑馬線被捕

我的頻道

編譯組／綜合報導
關注道路安全團體「人民零願景」（People's Vision Zero）自５月起，因不滿洛市政府未有回應他們的道路安全要求，成員自行在各區的馬路上塗上斑馬線，當中一人於剛過的周日被捕。（取自人民零願景Instagram影片截圖）
洛杉磯市，一名關注道路安全的行動者在危險的十字馬路上，塗漆繪製供行人優先橫過馬路的人行橫道（俗稱斑馬線），因而被警方拘捕。該行動者表示，曾在過去幾個月，一直在與市長貝斯（Karen Bass）辦公室聯繫，以期改善社區安全，但因無果而最終自行採取行動。

該位人行橫道安全倡導者為黑爾（Jonathan Hale），他不滿市內的道路安全情況，表示：「如果我們不盡快解決這些（交通安全）問題，人們的生命將受到威脅。在洛杉磯市，你被汽車撞倒或死於交通事故的機率，比被謀殺的機率更高。」

黑爾於7日被捕。當時，他與一群來自專門自行在馬路上塗製斑馬線的道路安全抗爭團體「人民零願景」（People's Vision Zero）成員，一起在西木區的十字路口繪製斑馬線。黑爾說，他被戴上手銬、搜身及拘留。

從洛杉磯福斯新聞台FOX 11媒體影片中可聽到一名警員當時對行動者說：「你們未經許可就破壞市政財產，所以我要好好跟你們說，你們可以隨意攝錄，但請保持距離，否則我會把你們全送進監獄。」

黑爾表示：「我對這警員說：看，我們是一群鄰居，我們抗議是為了更安全的街道和更有效率的政府。那警員要我們停止塗漆，拘留了我，把我戴上手銬，威脅要把我送進監獄。」

自５月起，「人民零願景」一直在洛杉磯各地的馬路上塗上斑馬線，指斥市政府無視他們多次提出的安全要求。

黑爾解釋：「2015年，市政府承諾實施『零願景』，即到2025年實現零交通死亡事故，但我們已極度失敗。所以現在我們成立了『人民零願景』，以引起人們對這個問題的關注。」

一名西木區居民坎特爾莫（Beatriz Cantelmo）這樣回應黑爾及「人民零願景」的行動：「一方面，他們在主動採取行動，努力做個好公民；另一方面，這其實並非他們的職責，真正應該跟進其訴求並履行職責的是市政府。」

黑爾表示，他事先已就每個地點給市長辦公室發了郵件，但情況沒有改變，因此該團體計畫持續地在認為有需要的地方，塗上斑馬線。

