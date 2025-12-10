隨機刺婦17刀劫財 女謀殺罪成

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
為籌錢送女兒去啦啦隊訓練營，一名婦女在洛杉磯半島購物中心一處停車場劫財殺人。（示意圖，取自Peninsula shopping center臉書）
為籌錢送女兒去啦啦隊訓練營，一名婦女在洛杉磯半島購物中心一處停車場劫財殺人。（示意圖，取自Peninsula shopping center臉書）

洛杉磯KTLA電視台報導，47歲湯森德（Cherie Townsend）為籌錢送女兒去啦啦隊訓練營萌生搶劫念頭，2018年5月3日光天化日下，在洛杉磯半島購物中心（Peninsula shopping center）停車場一輛賓士（Mercedes-Benz）SUV車裡，朝66歲退休護理師里茲（Susan Leeds）頸部與上半身刺17刀致死。事發近十年後，日前被判一級謀殺罪名成立。

檢方表示，湯森德當時企圖搶劫2000美元，讓女兒能前往佛羅里達州參加啦啦隊比賽，遂將目標鎖定這個高級購物商場，尋找「容易下手」的搶劫目標。洛縣警局最初鎖定這名育有兩名子女的母親為嫌犯，且於案發當月逮捕她，但六天後檢方認為證據不足將其釋放。

當時湯森德承認自己曾在案發時出現在購物中心，但堅稱自己無罪。她甚至於2018年10月對洛縣警局提出訴訟，指控警局非法監禁、誹謗、種族歧視與故意造成情緒困擾。經過五年調查，2023年8月湯森德再次被捕，其訴訟亦遭駁回。

審判期間，湯森德的公設辯護人蘭德格拉夫（Elizabeth Landgraf）辯稱，沒有直接證據將她與兇案連結，例如DNA、指紋、目擊者或監控畫面等。然根據洛杉磯時報，洛縣警局犯罪學家路易（Ilene Louie）作證指出，在里茲的SUV底下發現的一支手機上，有微量DNA與湯森德相符。調查人員起初以為那支在車底的手機屬受害者，但調查後發現手機內有湯森德照片。

根據檢方提出的證據，湯森德為籌措女兒啦啦隊比賽的旅費，處於極度缺錢狀態。她曾考慮發起GoFundMe募款，但怕會讓女兒尷尬而打消念頭。她也曾傳簡訊給兒子的前任足球教練，詢問如何取得假身分，且搜尋沃爾瑪（Walmart）是否會在信用卡交易時驗證身分。

里茲是凱瑟醫療體系（Kaiser）護理師。其繼子透露，與里茲結婚25年的丈夫於2022年去世，未能親眼見到正義伸張。湯森德預計2026年1月23日宣判，恐面臨26年至無期徒刑。

洛縣 洛杉磯 種族歧視

