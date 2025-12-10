我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

羅省岡州保安堂 新職員宣誓就任

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅省岡州保安堂日前舉行2026年職員就職典禮，左起：王鍾慧雲、梁焯榮、趙美心、劉國賜、林社潮。（主辦方提供）
羅省岡州保安堂日前舉行2026年職員就職典禮，左起：王鍾慧雲、梁焯榮、趙美心、劉國賜、林社潮。（主辦方提供）

具有120年歷史的羅省岡州保安堂日前舉行2026年職員就職典禮，由2025年起帶領堂務的主席劉國賜及其團隊全數連任。新一屆主要職員包括：主席劉國賜、副主席林社潮等。

典禮在保安堂大禮堂舉行，堂員與嘉賓依循傳統向關帝與先賢行拜祭儀式，並以金豬、糕點等祭品致意。劉國賜回顧保安堂創立已逾120年，感謝先賢奠定根基，讓後人得以延續堂務。他並期望新一屆團隊共同努力，推動堂務再創新局。

現場亦吸引多位官員與僑界代表到賀，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強，以及聖蓋博市議員丁言愉與吳程遠等人，並共同向主要職員致贈表揚狀，肯定其長年服務僑社的貢獻。

僑界到賀者亦眾，包括羅省中華會館主席聶澤英伉儷、中華會館顧問張自豪等。

趙美心致詞指出，保安堂在疫情期間主動支援華埠長者、派送口罩、防疫物資與便當，意義深遠，相信在元老及全體職員堂員的合作下，堂務將持續興隆。

陳令欣表示，這是她履新後第二次造訪保安堂。她代表處長紀欽耀致賀，並稱讚保安堂長期在洛杉磯團結鄉親、弘揚文化、扶助弱勢，並堅定支持中華民國自由民主制度，是僑社中不可或缺的力量。

眾議員 洛杉磯 趙美心

上一則

托世界盃的福 洛城-非洲明年開直飛

下一則

加州州大入學增近萬人創10年新高 但國際生人數下降

延伸閱讀

加州中醫政治聯盟 慶針灸合法50年

加州中醫政治聯盟 慶針灸合法50年
快樂健康日義診 400位民眾參加

快樂健康日義診 400位民眾參加
羅省林西河堂慶105周年 宗親嘉賓雲集

羅省林西河堂慶105周年 宗親嘉賓雲集
萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅

萬通互惠理財新址開幕 明年29億年度分紅
南加華人歷史學會 歡慶50周年

南加華人歷史學會 歡慶50周年
聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任

聖蓋博市議員吳程遠 宣布競選連任

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元