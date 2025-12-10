羅省岡州保安堂 新職員宣誓就任

羅省岡州保安堂日前舉行2026年職員就職典禮，左起：王鍾慧雲、梁焯榮、趙美心、劉國賜、林社潮。（主辦方提供）

具有120年歷史的羅省岡州保安堂日前舉行2026年職員就職典禮，由2025年起帶領堂務的主席劉國賜及其團隊全數連任。新一屆主要職員包括：主席劉國賜、副主席林社潮等。

典禮在保安堂大禮堂舉行，堂員與嘉賓依循傳統向關帝與先賢行拜祭儀式，並以金豬、糕點等祭品致意。劉國賜回顧保安堂創立已逾120年，感謝先賢奠定根基，讓後人得以延續堂務。他並期望新一屆團隊共同努力，推動堂務再創新局。

現場亦吸引多位官員與僑界代表到賀，包括駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處副處長陳令欣、聯邦眾議員趙美心 、加州眾議員方樹強，以及聖蓋博市議員丁言愉與吳程遠等人，並共同向主要職員致贈表揚狀，肯定其長年服務僑社的貢獻。

僑界到賀者亦眾，包括羅省中華會館主席聶澤英伉儷、中華會館顧問張自豪等。

趙美心致詞指出，保安堂在疫情期間主動支援華埠長者、派送口罩、防疫物資與便當，意義深遠，相信在元老及全體職員堂員的合作下，堂務將持續興隆。

陳令欣表示，這是她履新後第二次造訪保安堂。她代表處長紀欽耀致賀，並稱讚保安堂長期在洛杉磯團結鄉親、弘揚文化、扶助弱勢，並堅定支持中華民國自由民主制度，是僑社中不可或缺的力量。