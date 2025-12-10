我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

「飛虎隊傳奇」高峰論壇 數百人齊聚 緬懷歷史、致敬英雄

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「飛虎隊傳奇」高峰論壇2日在尼克森總統圖書館舉行，數百政界、華僑華人、學術界和歷史研究界嘉賓及飛虎隊後裔和退伍老兵齊聚一堂。（記者張宏／攝影）
「飛虎隊傳奇」高峰論壇2日在尼克森總統圖書館舉行，數百政界、華僑華人、學術界和歷史研究界嘉賓及飛虎隊後裔和退伍老兵齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

「飛虎隊傳奇」高峰論壇日前在尼克森總統圖書館舉行，數百政界、華僑華人、學術界和歷史研究界及飛虎隊後裔和退伍老兵齊聚一堂，共同緬懷歷史，致敬英雄，展望和平未來。

「飛虎隊傳奇」高峰論壇2日在尼克森總統圖書館舉行，大家為二戰期間戰死將士默哀。（...
「飛虎隊傳奇」高峰論壇2日在尼克森總統圖書館舉行，大家為二戰期間戰死將士默哀。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清（右三）和美中航空遺產基金會主席Jeff Greene...
美國飛虎隊傳播協會主席虞清（右三）和美中航空遺產基金會主席Jeff Greene（右二）、陳納德將軍外孫女Nell Callloway（中）等合影。（記者張宏／攝影）

論壇以歷史為橋梁、和平為主題、合作為紐帶，不僅是對抗戰勝利80周年的紀念，也是中美兩國人民友誼面向未來的對話。

美國飛虎隊傳播協會主席虞清在活動中發言。（記者張宏／攝影）
美國飛虎隊傳播協會主席虞清在活動中發言。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強和老兵及家屬握手。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強和老兵及家屬握手。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清表示，峰會目的，是紀念二戰期間飛虎隊的貢獻，向陳納德將軍和飛虎隊英雄致敬，並傳承中美兩國人民肩並肩抗擊法西斯、追求和平的偉大精神。今年是抗戰勝利80周年，飛虎隊故事是兩國人民生死相依真實寫照。銘記歷史是維護和平的基石，希望飛虎隊隊徽高高飄揚永世銘記。

活動協辦方亞裔退伍軍人基金會主席Wendy王（中）在活動幕布前。（記者張宏／攝影...
活動協辦方亞裔退伍軍人基金會主席Wendy王（中）在活動幕布前。（記者張宏／攝影）

鹿強（左）和張祥華合影。（記者張宏／攝影）
鹿強（左）和張祥華合影。（記者張宏／攝影）

美華聯主席張勇表示，海外華人是這段歷史的銘記者，也是中美友誼的傳承者，紀念歷史為汲取智慧，守護得來不易的和平。

現場展示共同抗戰為主題的二戰期間珍貴歷史照片。（記者張宏／攝影）
現場展示共同抗戰為主題的二戰期間珍貴歷史照片。（記者張宏／攝影）

論壇還向飛虎隊老兵Mel McMullen和中國抗戰時期張治中將軍之女張素久等致敬並頒發和平獎。全體來賓最後切紀念蛋糕，伴著友誼地久天長旋律，表達對中美友誼和世界和平祝愿。

李惠瓊（後排右二）帶領華人藝術合唱團現場表演。（記者張宏／攝影）
李惠瓊（後排右二）帶領華人藝術合唱團現場表演。（記者張宏／攝影）

加州參議員Bob Archuleta、美中航空遺產基金會主席Jeff Greene、陳納德將軍外孫女Nell Callloway、前總統尼克森外孫Christopher Nixon Cox、中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強、尼克森圖書館基金會董事兼財務長張祥華、徐榮祥基金會主席李俐、蒙市前市長林達堅、亞裔退伍軍人基金會主席Wendy王等出席。

華人 加州 亞裔

上一則

如虎添翼 狄亞茲3年6900萬加盟衛冕軍道奇

下一則

角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡

延伸閱讀

飛虎隊研究院訪北京 促美中交流

飛虎隊研究院訪北京 促美中交流
「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評

「疫苗不會導致自閉症之說 缺證據支持」CDC官網改說法 引發批評
國際金價連兩天上漲 站回4100美元

國際金價連兩天上漲 站回4100美元
愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元

愈跌愈要買 富爸爸作者清崎：金價上看2.7萬美元 比特幣直衝25萬美元
關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑
最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

最高院辯論╱川普對等關稅 2派大法官都質疑

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元