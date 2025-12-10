「飛虎隊傳奇」高峰論壇 數百人齊聚 緬懷歷史、致敬英雄

「飛虎隊傳奇」高峰論壇2日在尼克森總統圖書館舉行，數百政界、華僑華人、學術界和歷史研究界嘉賓及飛虎隊後裔和退伍老兵齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

「飛虎隊傳奇」高峰論壇日前在尼克森總統圖書館舉行，數百政界、華僑華人 、學術界和歷史研究界及飛虎隊後裔和退伍老兵齊聚一堂，共同緬懷歷史，致敬英雄，展望和平未來。

「飛虎隊傳奇」高峰論壇2日在尼克森總統圖書館舉行，大家為二戰期間戰死將士默哀。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清（右三）和美中航空遺產基金會主席Jeff Greene（右二）、陳納德將軍外孫女Nell Callloway（中）等合影。（記者張宏／攝影）

論壇以歷史為橋梁、和平為主題、合作為紐帶，不僅是對抗戰勝利80周年的紀念，也是中美兩國人民友誼面向未來的對話。

美國飛虎隊傳播協會主席虞清在活動中發言。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館副總領事郭志強和老兵及家屬握手。（記者張宏／攝影）

美國飛虎隊傳播協會主席虞清表示，峰會目的，是紀念二戰期間飛虎隊的貢獻，向陳納德將軍和飛虎隊英雄致敬，並傳承中美兩國人民肩並肩抗擊法西斯、追求和平的偉大精神。今年是抗戰勝利80周年，飛虎隊故事是兩國人民生死相依真實寫照。銘記歷史是維護和平的基石，希望飛虎隊隊徽高高飄揚永世銘記。

活動協辦方亞裔退伍軍人基金會主席Wendy王（中）在活動幕布前。（記者張宏／攝影）

鹿強（左）和張祥華合影。（記者張宏／攝影）

美華聯主席張勇表示，海外華人是這段歷史的銘記者，也是中美友誼的傳承者，紀念歷史為汲取智慧，守護得來不易的和平。

現場展示共同抗戰為主題的二戰期間珍貴歷史照片。（記者張宏／攝影）

論壇還向飛虎隊老兵Mel McMullen和中國抗戰時期張治中將軍之女張素久等致敬並頒發和平獎。全體來賓最後切紀念蛋糕，伴著友誼地久天長旋律，表達對中美友誼和世界和平祝愿。

李惠瓊（後排右二）帶領華人藝術合唱團現場表演。（記者張宏／攝影）

加州 參議員Bob Archuleta、美中航空遺產基金會主席Jeff Greene、陳納德將軍外孫女Nell Callloway、前總統尼克森外孫Christopher Nixon Cox、中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強、尼克森圖書館基金會董事兼財務長張祥華、徐榮祥基金會主席李俐、蒙市前市長林達堅、亞裔 退伍軍人基金會主席Wendy王等出席。