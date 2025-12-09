阿罕布拉2026年玫瑰花車 靈感來自亞裔小學生

我的頻道

記者邵敏／阿罕布拉報導
亞裔小學生Ngoc Han Le作品，是阿市今年花車靈感來源。（阿市政府提供）
亞裔小學生Ngoc Han Le作品，是阿市今年花車靈感來源。（阿市政府提供）

南加年度盛事玫瑰花車遊行（Rose Parade）即將到來，洛杉磯縣阿罕布拉市今年參加遊行的花車，設計靈感來自亞裔小學生的作品「親愛的，你是顆星星」（Honey, You're a Star）。花車上，大小蜜蜂齊心協力，共同創造美好社區。

華人聚集的阿罕布拉市，已經連續第97年參與玫瑰花車遊行。今年遊行主題是「The Magic in Teamwork」，該市精心設計的花車，與主題十分吻合。

市府特意邀請阿市聯合學區的小學生設計花車，作為2026年花車的靈感來源。此次獲勝者是來自瑪莎鮑德溫小學 的阮荷（Ngoc Han Le，音譯）。這名亞裔小學生的作品「親愛的，你是顆星星」，因其與主題的契合度和創意脫穎而出。

花車上的元素包括經典的阿罕布拉霓虹燈招牌，一隻巨大的動畫蜜蜂，正在為公園的花卉澆水，兩隻較小的蜜蜂則注視著蜂巢星形圖案，它們齊心協力，提醒團隊合作可以創造更美好的社區。

阿市花車裝飾志工招募，已於12月6日開始。志工是花車成功舉辦的關鍵，市政府鼓勵社區成員積極參與這項令人興奮的傳統活動，如果市民有興趣參加，可在市府網站報名。更多信息，請訪問www.cityofalhambra.org。

阿罕布拉 亞裔 南加

世報2026年開運誌 集印花換購

加州理工州大玫瑰花車「叢林啟動」主體完成

